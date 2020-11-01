الإمارات أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية

المصدر: دبي- وام

تلقى معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء لقاح «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، وذلك دعماً للجهود الوطنية، والبدء باستخدام اللقاح في الدولة بهدف التصدي للفيروس، والحد من انتشاره.

وأوضح معاليه أن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة، وعمل مختلف الفرق أثبتت قدرتها على التصدي لتداعيات الجائحة بكفاءة عالية، مؤكداً دور القطاع الصحي والكوادر الطبية في الدولة، وإسهاماتهم في تعزيز مكانتها في جهود التصدي للجائحة.

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