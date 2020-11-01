بدء حملة تطعيم موظفي حكومة دبي ضد الإنفلونزا

المصدر: دبي-البيان

بدأت هيئة الصحة بدبي تنفيذ حملة واسعة تستهدف تطعيم موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي ضد الإنفلونزا الموسمية، وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا وخاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقالت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي:إن الحملة تستهدف حتى الآن 24000 ألف موظف وموظفة بمختلف الدوائر الحكومية بدبي من الراغبين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك بعد التنسيق مع هذه الدوائر والمؤسسات للوصول إلى موظفيها في مقار العمل وفق برنامج زمني معد مسبقاً.

مشيرة إلى إمكانية التوسع في الحملة للوصول الى كافة موظفي دوائر حكومة دبي بناء على طلب من هذه الدوائر. وأوضحت الدكتورة العوضي أن هذه الحملة تأتي بهدف توفير الوقت والجهد على موظفي الدوائر الحكومية وللحفاظ على سير وأوقات العمل الخاصة بهم إضافة الى تعميم الفائدة والوصول الى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

وأكدت على الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز الجانب الوقائي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لتفادي المضاعفات السلبية للمرض، وخاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: كبار السن ممن تزيد أعمارهم على 65 سنة، والنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة.

ومن جانبه قال الدكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي بهيئة الصحة بدبي:إن الحملة تمكنت حتى الآن من تطعيم أكثر من 1000 موظف بهيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى خطة الحملة لزيارة كل من صحيفة "البيان" ومركز دبي للإحصاء والإدارة العامة للدفاع المدني .

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