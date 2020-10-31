الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات غداً صحواً بوجه عام، مع وجود ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
وفيما يلي توقعات الطقس خلال بقية الأيام المقبلة:
الاثنين
الطقس: ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء
الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس
الطقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.
الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان