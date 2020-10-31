الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات غداً صحواً بوجه عام، مع وجود ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي توقعات الطقس خلال بقية الأيام المقبلة:

الاثنين

الطقس: ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الثلاثاء

الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء

الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط احياناً نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس

الطقس رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب وضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو بوجه عام.

الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز