المصدر: وام

وقّعت القيادة العامة للقوات المسلحة ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية وجهاز أمن الدولة مذكرة تفاهم بهدف استقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل في جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية.

وتهدف المذكرة الموقعة أخيراً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين من خلال تحديد وتوضيح الأدوار والمسؤوليات المتعلقة باستقطاب مجندي الخدمة الوطنية للعمل لدى جهاز أمن الدولة بالصبغة العسكرية بعد اجتياز التدريب التخصصي.

وتعزيزاً لأهدافهما المشتركة سيقوم الطرفان بالتعاون والتنسيق في المجالات الإدارية باستخدام التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة من أجل تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية وفي مجال الموارد البشرية من خلال إدارة الموارد والامتثال للقوانين والإجراءات بالإضافة إلى مجال التدريب الذي تكمن أهميته في التطوير والمساهمة في إعداد كادر قار على مواكبة التطورات والتغيرات التي تحدث في المجالات المختلفة.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعي الطرفين نحو تكامل الجهود ودعم وتعزيز العلاقات بينهما في مجال استقطاب مجندي الخدمة الوطنية ورغبة منهما في التعاون والتنسيق في هذا الإطار عبر إنشاء شراكة تفاهم تحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات والخبرات المتاحة لديهما.

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