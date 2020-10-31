الدفاع المدني في دبي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات

المصدر: دبي- البيان

وقع العميد جمال بن عاضد المهيري المدير العام للدفاع المدني بالإنابة، في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، ونشأت البداونة، المدير التنفيذي لقطاع الصحة والسلامة والأمن في شركة الاتحاد للقطارات، مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وشركة الاتحاد للقطارات، المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين بشأن تقديم خدمات السلامة لشبكة السكك الحديدية الوطنية، وذلك من خلال إنشاء برامج مشتركة من شأنها تحديد إجراءات السلامة والتدابير الوقائية المناسبة واللازمة لحماية البضائع والركاب وجميع مستخدمي شبكة السكك الحديدية وذوي الصلة المباشرة بالمناطق التي تمر بها من أخطار الحوادث والحرائق ضمن مناطق اختصاص الدفاع المدني في إمارة دبي.



وسيقوم الدفاع المدني في دبي طبقاً لهذه المذكرة وبصفته الجهة المسؤولة عن الاستجابة والتعامل مع الحرائق والحوادث في كافة مناطق الإمارة، بوضع قواعد واشتراطات السلامة الوقائية لحماية الأرواح والممتلكات في مجال عمله، وعلى أن تتوافق تلك القواعد والاشتراطات مع دليل الإمارات للوقاية من الحريق وحماية الأرواح وأفضل المعايير والممارسات العالمية في هذا المجال.

وأكد العميد جمال بن عاضد المهيري أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة الاتحاد للقطارات، يأتي ضمن استراتيجية الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي وحرصها على التعاون وتحقيق أفضل مستويات الشراكة الاستراتيجية في المسائل المرتبطة بشبكة السكك الحديدية، ودعم وتقديم أفضل خدمات الطوارئ لشبكة السكك الحديدية والحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة الشبكة ومستخدميها بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية الأخرى في هذا المجال.



وأشار نشأت البداونة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الإدارة العامة للدفاع المدني، يأتي ضمن أولويات شركة الاتحاد للقطارات لضمان الحماية والأمان والسلامة العامة للشبكة الوطنية ومسارها. كما وعبر عن سعادته عن انضمام الدفاع المدني في دبي كشريك استراتيجي للاتحاد للقطارات من خلال تبادل الخبرات والمعرفة لضمان تقديم خدمات الوقاية والحماية والتدريب والتوعية العامة والمتخصصة للعاملين ومستخدمي شبكة السكك الحديدية.



وجاء توقيع الاتفاقية بحضور العميد راشد خليفة الفلاسي مساعد المدير العام للخدمات الذكية، و العقيد مطران خليل المزين مساعد المدير العام لشؤون الإطفاء والإنقاذ بالإنابة، والرائد الدكتور أحمد يوسف الشنقيطي مدير إدارة الاتصال الحكومي. ومن جانب الاتحاد للقطارات حضر توقيع مذكرة التفاهم سليمان الحمادي مدير إدارة التميز المؤسسي وعبدالله سعيد الهاجري أخصائي العلاقات الحكومية.



وفي الختام قام العميد جمال بن عاضد المهيري بتقديم درع خاص لنشأت البداونة احتفاءً بهذه المناسبة، والذي قام بدوره بتقديم هدية خاصة لسعادة العميد المهيري تقديراً للدفاع المدني في إمارة دبي.

الاتحاد للقطارات

تم تأسيس شركة الاتحاد للقطارات في يونيو من عام 2009 عملاً بالمرسوم الاتحادي رقم 2، لتعمل على تطوير وتشغيل شبكة السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع لدولة الإمارات العربية المتحدة. حيث سيتم إنشاء شبكة سكك حديدية لربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة، والتي ستشكل جزءاً مهماً من شبكة السكك الحديدية المخطط إنشاؤها للربط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقد تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى التي تم تشغيلها وتسليمها وفقاً للميزانية والوقت المحددين، وتقدر بمسافة 264 كم.

وتربط المرحلة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية عبر الغويفات، كما تربط إمارات الدولة بعضها ببعض، وتربط مدينة خليفة الصناعية (كيزاد)، وموانئ خليفة وجبل علي والفجيرة على الساحل الشرقي للدولة.

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