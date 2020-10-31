"صحة دبي" تبدأ حملة واسعة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

المصدر: وام

بدأت هيئة الصحة بدبي حملة واسعة تستهدف تطعيم موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية بدبي ضد الإنفلونزا الموسمية وتقديم النصائح والإرشادات الطبية حول أهمية المطعوم لتفادي المضاعفات السلبية للإنفلونزا خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة.

وقالت الدكتورة هند العوضي رئيسة قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة الصحة بدبي إن الحملة تستهدف حتى الآن 24 ألف موظف وموظفة بمختلف الدوائر الحكومية بدبي من الراغبين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية وذلك بعد التنسيق مع الدوائر والمؤسسات للوصول إلى موظفيها في مقار العمل وفق برنامج زمني معد مسبقا مشيرة إلى إمكانية التوسع في الحملة للوصول إلى جميع موظفي دوائر حكومة دبي بناء على طلب من دوائرهم.

وأوضحت أن هذه الحملة تأتي بهدف توفير الوقت والجهد على موظفي الدوائر الحكومية وللحفاظ على سير وأوقات العمل الخاصة بهم إضافة الى تعميم الفائدة والوصول إلى أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع المحلي.

وأكدت الحرص الذي توليه هيئة الصحة بدبي لتعزيز الجانب الوقائي ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحصول على لقاح الانفلونزا الموسمية لتفادي المضاعفات السلبية للمرض خاصة الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفاتها مثل كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، والنساء الحوامل، والأطفال دون سن الخامسة.

من جانبه قال الدكتور عبد الله الرصاصي رئيس قسم الطب الوقائي بهيئة الصحة بدبي إن الحملة تمكنت حتى الآن من تطعيم أكثر من 1000 موظف بهيئة الصحة بدبي ومحاكم دبي ودائرة التنمية الاقتصادية.

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