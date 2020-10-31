محمد بن راشد يطلع على مشروع دبي لإنتاج الطاقة النظيفة ويعتمد مشاريع خدمية

المصدر: البيان الإلكتروني

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم على مشروع دبي لإنتاج الطاقة عبر معالجة النفايات بتكلفة 4 مليارات درهم.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في تويتر: "المشروع يستوعب ألف شاحنة نفايات يومياً ويولد طاقة تكفي لـ 135 ألف منزل. دبي مدينة نظيفة. طاقتها نظيفة. وأحياؤها نظيفة. ومواردها من الطاقة لا بد أن تبقى نظيفة".

واعتمد سموه تطوير 12 كيلومتر من شواطئ دبي، بمساحة مليون متر مربع، وقال سموه: "اعتمدنا اليوم تطوير 12 كيلومتر من شواطئ دبي، بمساحة مليون متر مربع من شاطئ الممزر وحتى أم سقيم الثانية، بتكلفة 500 مليون درهم. مساحات أكثر للسباحة، ومسارات أفضل للجري، وشوارع أطول للدراجات الهوائية. جودة الحياة في دبي هو سر حب الحياة في دبي".

وفي مجال المساحات الخضراء والحدائق، اعتمد سموه 29 مشروعاً جديداً، وقال سموه: "اعتمدنا اليوم أيضا 29 مشروعاً جديداً لإضافة ثمانية ملايين متر مربع من المساحات الخضراء والحدائق بقيمة 2 مليار درهم ضمن مناطق دبي السكنية والتجارية. نحن مستمرون في تطوير مدينتنا. مستمرون في تطوير جودة حياتنا. مستمرون في بناء مستقبلنا".

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