وزارة الصحة تنفي شائعة متداولة عن العلاج من كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

نفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع صحة المعلومات المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول اتباع أسلوب علاجي لمن يشعرون بأعراض كوفيد-19 بدون الاتصال بالجهات الصحية الحكومية، الذي يتضمن تناول عدة فيتامينات لمرة واحدة يومياً أو أسبوعياً.

ودعت الوزارة، اليوم، على حسابها الرسمي في "تويتر"، أفراد المجتمع إلى التواصل فوراً مع الجهات الصحية عند ظهور أعراض كوفيد-19، وتجاهل الشائعة المذكورة، مع الحرص على استقاء المعلومات الصحيحة من الموقع الرسمي للوزارة ومنصاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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