خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يبعثون برقيات للرئيس الجزائري للاطمئنان على صحته

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية إلى الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، إثر نبأ إصابته بفيروس «كورونا» المستجد، متمنياً سموه له الشفاء العاجل.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتين مماثلتين إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

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