أبوظبي تدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية

المصدر: (دبي - البيان)

دعا مركز أبوظبي للصحة العامة جميع أفراد المجتمع ابتداء من عمر 6 أشهر إلى أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية، الذي يعد أفضل وسائل الوقاية من العدوى، والمتوفر في عدة مراكز صحية على مستوى الإمارة، وذلك حسب تغريدة للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.

وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع كشفت مؤخراً عن توفير 200 ألف من لقاح الإنفلونزا الموسمية في مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات، ليصل العدد إلى ثلاثة أضعاف الأعداد التي وفرت في العام الماضي؛ نتيجة جائحة كورونا، وسوف يتم توفير اللقاح في المؤسسات الحكومية والمنشآت التعليمية ضمن حملات منظمة، لتحصل تلك الفئات على جرعات من التطعيم مجاناً، وسيتم توفير اللقاح مجاناً للجميع في القطاع الحكومي في أبوظبي.

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