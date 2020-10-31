بحث التعاون بين هيئة أبوظبي للدفاع المدني والسفارة البريطانية

المصدر: أبوظبي - وام

التقى العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني في مكتبه صوفيا بريكنل نائبة السفير البريطاني لدى الدولة. وتم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وخصوصاً بناء القدرات في مجالات الإطفاء والإنقاذ والتعامل مع المواد الخطرة والحماية المدنية والدعم والتحصين النفسي للطواقم الميدانية كما تم بحث بناء شراكات مستقبلية مع الجهات ذات العلاقة في مجال عمل الطوارئ والحماية المدنية.

حضر اللقاء عدد من مديري قطاعات الهيئة ومن الجانب البريطاني بارت ويليامز سكرتير أول مسؤول عن الدفاع والأمن بقسم التجارة الدولية، ودان تشالنجر ضابط اتصال في شرطة العاصمة «اس أو 15» ومارثا تورنبول منسق شؤون مكافحة الإرهاب.

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