متابعة سير العمل بإدارة شرطة المنطقة الوسطى في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية بشرطة الشارقة، سير العمل ومتابعة المؤشرات الاستراتيجية بإدارة شرطة المنطقة الوسطى، يرافقه العميد إبراهيم مصبح العاجل، نائب مدير عام العمليات الشرطية، بحضور العميد دكتور خالد حمد الحمادي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة، والعقيد حمد عبد الله الريامي، مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى بالإنابة.

جاءت الزيارة بهدف الوقوف على سير العمل في الأقسام والأفرع، التي تعنى بتقديم الخدمات للمتعاملين، وتوجيه سير الأداء فيها بالصورة التي تسعدهم وتلبي طموحاتهم.

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