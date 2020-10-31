84.000 مُتدرب في شرطة دبي خلال 3 أعوام

المصدر: دبي - البيان

كشفت الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي،عن أن مركز التدريب الذكي STC-police، درّب 84 ألفاً و703 مُتدربين من موظفي القيادة العامة لشرطة دبي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ضمن 146 برنامجاً تخصصياً، منها 108 برامج تم تنفيذها عبر التدريب الذاتي، و38 برنامجاً تم تنفيذها عن طريق القاعات الافتراضية، وذلك في مختلف التخصصات الإدارية والجنائية والمرورية والأمنية والكوارث والأزمات، ليصبح بذلك من أقوى المراكز التعليمية التدريبية الذكية على مستوى الدولة بتحقيقه هذا الإنجاز.

وأوضحت الإدارة العامة للتدريب، أن إجمالي المُتدربين من موظفي شرطة دبي خلال العام 2018م بلغ 11784 متدرباً، وفي عام 2019 بلغ العدد 33159 متدرباً، وفي العام 2020 بلغ العدد حتى شهر سبتمبر الماضي 39760 متدرباً، منهم مُتدربون حصلوا على أكثر من دورة تدريبية، ومتدربون من مختلف الفئات القيادية والإشرافية والتنفيذية، وبينهم 13284 من العنصر النسائي حصلن على أكثر من دورة.

بُنية

وقال العقيد بدران الشامسي، مدير الإدارة العامة للتدريب: إن شرطة دبي بقيادة معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، قطعت مشواراً كبيراً في تطوير بنية تحتية ذكية علمية وتكنولوجية متطورة، تخدم الأمن والأمان، وتؤثر إيجاباً في سير الأداء في منظومة العمل الشرطي، وتتماشى مع التوجهات الحكومية والتطلعات المستقبلية للحكومة في التحول الذكي، ما ساهم في فتح المجال لاستثمار التكنولوجيا بشكل أفضل عبر توظيف الإبداعات والحلول الذكية لإدارة وتنفيذ كافة عمليات التدريب بطريقة ذكية.

وأضاف الشامسي: تم إطلاق منصة التدريب الذكي بشرطة دبي في العام 2017، وذلك بهدف تطوير العملية التعليمية والتدريبية عبر الإنترنت بما يتناسب مع المعايير العالمية، رغبةً من الإدارة العامة للتدريب في الوصول إلى أعلى مستويات التطور والرقي على المستويات المحلية والإقليمية والعربية والعالمية في عملية التدريب، وحققت خطوات التطوير إنجازات هامة في مسيرة التدريب، حيث ساهم التدريب الذكي في تنسيب نسبة كبيرة من الموظفين للبرامج التدريبية، ما ساهم في تسريع التحاقهم بالدورات التي تصقل من مهاراتهم وترفع من مستوى أدائهم وكفاءتهم، وتساعدهم على تأدية المهام الموكلة إليهم بحرفية عالية.

وتابع: إن الإدارة العامة للتدريب عملت منذ بداية «جائحة فيروس كورونا» ووفقاً لتوجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، عملت على ضمان استمرار العملية التدريبية للموظفين وفقاً للإجراءات الاحترازية التي استدعتها المرحلة، وفعّلت بشكل كبير التدريب الذكي، والذي يتم تنفيذه عن بُعد من خلال القاعات الافتراضية، حيث برزت أهمية هذه المنظومة التدريبية الذكية في ظل الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم والمتمثل بجائحة كورونا، حيث حصل 21 ألف موظف على فرص تدريبية متعددة ومتنوعة بمعايير عالمية عن بُعد من منازلهم خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري، وذلك بمعدل 62 ألف ساعة تدريبية عن بُعد حصلوا بموجبها على شهادات إلكترونية.

تحول

من جانبه، قال العقيد أحمد محمد مرداس، نائب مدير الإدارة العامة للتدريب، إن مركز التدريب الذكي STC-police حوّل كافة عمليات التدريب من تخطيط للبرنامج التدريبي وإجراءات التقييم والاختبارات من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، حيث تم الاستغناء عن كافة التقييمات والاستمارات والاختبارات الورقية وتحويلها إلى إلكترونية بالكامل، كما أن البرامج التدريبية تم تصميمها وفق أفضل المعايير العالمية والممارسات الرائدة في مجال التعليم، وساهم المركز في تسهيل عملية التنسيق بين المدربين والمُتدربين والمنسق العام للدورة للحصول تقرير تفصيلي شامل يوضح كافة الجوانب المتعلقة بنتائج الدورة بشكل فوري، ما يضمن كفاءة عملية متابعة العملية التدريبية.

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قال المقدم سليمان العامري، مدير إدارة تصميم وتطوير التدريب في الإدارة العامة للتدريب، إن مركز التدريب الذكي اختصر الكثير من الإجراءات والجهد البشري، والتكلفة المادية، وعمل على استغلال الموارد البشرية بشكل أفضل، وساهم في تسهيل عملية الالتحاق للدورات التدريبية من أي مكان وخلال 24 ساعة، وساعد في تدعيم المواد التدريبية بالفيديوهات الداعمة والروابط، والنشرات التوعوية، التي تُنمي من معارف المتدربين.

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