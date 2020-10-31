15 توصية لمؤتمر اللغة العربية الدولي

المصدر: (الشارقة - البيان)

أقر مؤتمر اللغة العربية الدولي الاستثنائي عن بُعد بالشارقة، في ختام فعالياته، 15 توصية للارتقاء باللغة، وأقيم المؤتمر برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لمدة خمسة أيام من 25 إلى 29 أكتوبر، ونظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وأوصى المؤتمر في ختام أعماله بإعداد برامج ومواد تعليمية (مسموعة - ومرئية، ومسموعة مرئية) تسهم في تنمية مهارات اللغة العربية وعناصرها لدى المتعلمين، تكون قابلة للاستخدام في التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد والاهتمام ببناء وسائط تقنية، ومنصات تعليمية تناسب متعلمي اللغة العربية من أصحاب الهمم،

وضرورة أن تكون مناهج اللغة العربية في مراحل التعليم العام متوافقة مع متطلبات توظيف التقنية في التعليم، خاصة ما يرتبط بتدريس الاستماع، والأصوات، والقصص الرقمية.

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