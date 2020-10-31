شرطة أبوظبي تدعو إلى مراقبة الأطفال عند اقترابهم من النوافذ

المصدر: أبوظبي - البيان

حثت شرطة أبوظبي الأسر على ضرورة تعزيز الاشتراطات الوقائية لحماية الأطفال من حوادث السقوط من المباني أو المباني السكنية والاهتمام بالمراقبة الدائمة للأطفال عند اقترابهم من النوافذ. ودعت المؤسسات العقارية المشرفة على المباني السكنية إلى ضرورة الاهتمام بزيادة تأمين حواجز النوافذ، حيث تبين في بعض المباني أنها غير كافية لحماية الأطفال من السقوط مشددة على ضرورة وضع ضوابط لاستخدام الشرفات ليس للصغار فقط بل للكبار أيضاً.

خطر بالغ

وأوضحت أنه ومع دخول فصل الشتاء وفتح النوافذ في المباني والمساكن للاستمتاع بالهواء الطلق قد يكون الأطفال الصغار قريبين جداً من مواقع الشرفات والنوافذ ما يشكل خطراً بالغاً عليهم.. وحذرت من مخاطر ترك قطع أثاث ملاصقة للنوافذ تفادياً لاستخدامها من الأطفال بغرض الفضول ما يؤدي إلى وقوع حوادث سقوط مأساوية. كما دعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تركيب القضبان المعدنية على النوافذ ما يساهم في حماية الأطفال من السقوط مشيرة إلى أهمية القيام بالاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال أثناء وخارج الوجود في المنازل.

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