«تنمية المجتمع» تطلق«مستشارك المالي» لدعم استقرار الأسرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت وزارة تنمية المجتمع خدمة «مستشارك المالي» المجانية لتقديم استشارات مالية تُساعد مختلف أفراد المجتمع على تجاوز التحديات المالية التي تواجهها، دعماً لاستقرار الأسرة ونجاح أفرادها، وتأكيداً لمبدأ السعادة المجتمعية، حيث تتيح الخدمة الجديدة تقديم استشارات مالية لمن يطلبها من قبل مستشارين ماليين ذوي خبرة ومعرفة، بما يمنح أفراد المجتمع والأسر على وجه الخصوص الثقة والقدرة على إدارة شؤونها اليومية والاستعداد للأفضل، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للادخار الذي يصادف 31 أكتوبر من كل عام.

وأوضحت حصة تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن مبادرة «مستشارك المالي» تنبثق عن مستهدفات السياسة الوطنية للأسرة في إطار تحقيق السعادة والاستقرار للأسرة والمجتمع، وهما على رأس أولويات السياسة، مشيرة إلى أن خدمة «مستشارك المالي» توافق أهداف السياسة من حيث تكوين أسرة مهيأة لمواجهة تحديات الحياة الزوجية، وإعلاء قيم المحافظة على استقرار واستدامة الأسرة وتماسكها، وتوفير مناخ صحي وسليم يعمل على مساندة الأسرة في مواجهة ضغوط الحياة، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع والوطن، معتزين بهويتهم الوطنية، ومتمسكين بالقيم والمبادئ والأخلاق النبيلة، بما يعزز تحقيق السعادة للأسرة الإماراتية من خلال التلاحم والتماسك الأسري.

وأضافت حصة تهلك أن خدمة «مستشارك المالي» تتكامل أيضاً مع محاور السياسة الوطنية للأسرة، وهي: الزواج، العلاقات الأسرية، التوازن في الأدوار، رعاية الأطفال، حماية الأسرة، وعلى هذا الأساس سيتم تقديم هذه الاستشارات كخدمة تنموية للأفراد والأسر بشكل مجاني، بما يحقق دعم احتياجات الأسرة والفرد في المجتمع، وبالتالي الحد من المشكلات المالية ضمن محيط الأسرة، مؤكدة أن خدمة الاستشارات المالية ستشمل جميع من يحتاجون إلى الدعم والإرشاد، من الأسر المنتجة والمقبلين على الزواج.

مبادرة

وتطرقت حصة تهلك إلى رؤية تفعيل الدور المجتمعي للجمعيات ذات النفع العام في إطار مبادرة «مستشارك المالي» وذلك من خلال المساهمة في نقل الخبرات تحت مظلة التطوع لخدمة المجتمع، إضافة إلى تفعيل دور الشراكات الداخلية لإدارات الوزارة من خلال التعاون مع إدارة برامج الأسر المنتجة وتحقيق الدعم اللازم للأسر الإماراتية المنتجة عبر الاستشارات المالية لدعم المشاريع.

من جانبها تحدثت علياء الجوكر مدير إدارة التنمية الأسرية بوزارة تنمية المجتمع، عن الأثر المالي والأسري والمجتمعي لمبادرة «مستشارك المالي»، بدءاً من تنظيم المصروفات والابتعاد عن المخاطر، وتحقيق الإدارة الصحيحة والتخطيط الملائم لإدارة الأموال بما يعزز الاستقرار الأسري والنفسي، كما تعمل الخدمة على تحديد الفرص والتحديات والمخاطر لدى الفرد أو العائلة، وتحديد الخيار الأفضل والأنسب، ومساعدة الفرد على التخطيط السليم للمستقبل وبالتالي تحقيق الأهداف المرجوة، وأشارت إلى أن خدمة «مستشارك المالي» تُمكّن الأفراد والأسر من جدولة المتطلبات المالية وبالتالي الابتعاد عن التراكمات المالية على مدار السنوات المقبلة.

مشاريع

وتابعت علياء الجوكر أن برنامج «مستشارك المالي» يعمل على دعم مشاريع الأسر الإماراتية المنتجة، ويسعى إلى توجيه الأفراد الراغبين في إنشاء مشروعهم الخاص لأول مرة، وذلك من خلال التوجيه الصحيح لوضع خطة للمشروع واحتساب الميزانيات، واختيار المجال المناسب للفرد عن طريق التخطيط السليم وأخذ المشورة من المختصين في المجال المالي، كذلك التوجيه الصحيح للأفراد والأسر بتنظيم ميزانياتهم لوضع إطار الصرف الصحيح والابتعاد عن العشوائية.

وقالت: إن مبادرة «مستشارك المالي» تعزز الوعي الكافي حول أهمية الإدارة المالية في حدود متطلبات الأسرة الأساسية الواجب تلبيتها، وبالتالي فهي تُخفّض من حجم وحدة الخلافات الأسرية والزوجية.

وسيتم تقديم خدمة الاستشارات المالية للفئات المستهدفة وطالبي الخدمة من أفراد المجتمع عموماً والأزواج والأسر، عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة (www.mocd.gov.ae)، إضافة إلى تقديم الورش والدورات التأهيلية لاحقاً، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المتبعة حفاظاً على الصحة والسلامة بسبب جائحة كورونا، سيتم الاكتفاء في الوقت الراهن بتوفير المبادرة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وخاصية البث المباشر في «انستغرام» الوزارة (@mocdUAE).

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