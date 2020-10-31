«جمارك دبي» تعزّز التوعية بالغذاء الصحي في ظل «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

نظمت جمارك دبي عدداً من الفعاليات التوعية التثقيفية عن العادات الغذائية الصحية، وذلك بالتعاون مع إدارة التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي والتطرق إلى العادات الغذائية الصحية لكل أفراد العائلة في الوقت الحالي وفي ظل جائحة كورونا، وكذلك نظمت مسابقة للموظفين شارك فيها ما يقارب 100 موظف. وقد دعمت جمارك دبي ملف الأمن الغذائي في إمارة دبي، للمساهمة في تعزيز رؤية دولة الإمارات في الأمن الغذائي الوطني، والتي جعلته في مقدمة أولوياتها من خلال تقديم الدائرة كافة التسهيلات اللازمة لشركات توريد المواد الغذائية، مما يعود بشكل إيجابي على تيسير الحركة التجارية للغذاء، هذا بالإضافة إلى تزويد منصة حالة الأمن الغذائي لدبي بكافة الإحصائيات والبيانات عن تجارة السلع الغذائية عبر نظام مرسال 2 للتخليص الجمركي.

وقد شاركت جمارك دبي هيئة الصحة بدبي في دعم التوجه المجتمعي والاحتفال بالأيام العالمية، والتوعية بالعادات الغذائية السليمة حفاظاً على صحة الفرد، ما ينعكس ذلك بدورة إلى الحفاظ على المجتمع بأكمله.

مسؤولية مجتمعية

وأسست جمارك دبي استراتيجية متكاملة في المسؤولية المجتمعية تعتمد في نهجها على الاستدامة، ونفذت الدائرة خلال 9 أشهر من العام الجاري 85 مبادرة متنوعة استفاد منها أكثر من 31 ألف مستفيد من كافة شرائح المجتمع.

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