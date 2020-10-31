5 مراكز جديدة لفحص المركبات في دبي خلال عامين

المصدر: دبي ـ سعيد الوشاحي

أوضح جمال السادة مدير إدارة ترخيص المركبات لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن هناك 5 مراكز فحص فني للمركبات سيتم افتتاحها خلال العامين المقبلين، ليرتفع بذلك عدد المراكز التي تقدم الفحص الفني في الإمارة إلى 32 مركزاً بحلول 2022، إلى جانب تقديم خدمات الترخيص في 11 وكالة للمركبات الجديدة، مشيراً إلى أن الهيئة تراعي أن تغطي مراكز الفحص جميع المناطق الجغرافية للإمارة، حيث يتم ذلك استناداً إلى دراسات مستفيضة لاختيار المواقع التي تخدم أكبر شريحة من المتعاملين وتعمل على إسعادهم.

معاملات منجزة

وأشار إلى أن الهيئة أنجزت عبر مراكزها وقنواتها الذكية أكثر من 947 ألفاً و820 معاملة منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر، مسجلة بذلك زيادة بلغت 41 ألفاً و193 معاملة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من المعاملات أنجزت عبر القنوات الذكية البديلة للهيئة حيث بلغ عددها 832 ألفاً و647 معاملة. وأوضح أن الهيئة أوقفت مؤخراً طباعة شهادات الفحص الفني للمركبات المسجّلة في إمارة دبي، واكتفت بتزويد المتعاملين من أصحاب المركبات بنسخة إلكترونية من هذه الشهادات عن طريق البريد الإلكتروني، وذلك في خطوة تهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف والغايات.

تطبيق الأفكار

وأشار السادة إلى أن الهيئة حريصة على تطبيق الأفكار التي تساهم زيادة رضا المتعاملين، وخفض الشكاوى والملاحظات التي ترد على بعض الخدمات، لافتاً إلى أنها مؤخراً اعتمدت إعطاء مهلة 72 ساعة للمتعامل لإعادة الفحص مجاناً فقط في حالة وجود أعطال بسيطة، كالمتعلقة بالإطارات والإضاءة ومساحات الزجاج.

وذكر أن هناك 6 أسباب رئيسية الأكثر تكراراً في رسوب المركبات في الفحص الفني يأتي في مقدمتها زيادة عمر الإطارات عن خمس سنوات من تاريخ التصنيع الموجود على الإطار أو في حال وجود تآكل واهتراء في الإطار.

وأضاف أن المركبة لا تتجاوز الفحص الفني أيضاً في حال كانت قوة اتزان الفرامل بين العجلات على المحور نفسه أكثر من المسموح به، وفي حال عدم وجود مثلث التحذير في المركبة، أو عدم صلاحيته للاستخدام، كما أن من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى رسوب المركبة وجود خلل في الأنوار الخارجية للمركبة، مثل الأنوار الأمامية والخلفية، وأنوار الانتظار، إضافة إلى عدم عمل مساحات الزجاج بالشكل المناسب لتنظيف الزجاج، ما قد يسبب ضعف الرؤية للسائق، وتسريب زيت المحرك أو الناقل.

أو وجود عيوب في هيكل أو بدن المركبة مثال على ذلك قطع في الشاصي وجود لحام أو وصلات في شاصي المركبة – تغيير لون المركبة – إصلاحات أو تعديلات جوهرية على بدن المركبة.

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