الطقس المتوقع المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

وقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س أحياناً.

الخليج العربي خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:00 الثاني عند 01:29 ..والجزر الأول عند الساعة 06:33 الثاني عند الساعة 19:17 .

وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 08:59 الثاني عند الساعة 22:19 ..والجزر الاول عند الساعة 15:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:57 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 19 85 20

دبي 34 19 75 15

الشارقة 35 17 75 15

عجمان 32 21 75 20

أم القيوين 32 17 80 20

رأس الخيمة 30 17 80 20

الفجيرة 32 20 50 15

العين 34 20 45 15

ليوا 34 20 90 30

الرويس 32 20 90 30

السلع 32 19 85 30

دلما 31 25 60 25

طنب الكبرى 32 25 60 30

طنب الصغرى 32 25 60 30

أبو موسى 32 25 60 30 .

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