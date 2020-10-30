استعراض تقنيات الذكاء الاصطناعي في مشاريع «الطاقة والبنية التحتية»

المصدر: دبي - البيان

شاركت وزارة الطاقة والبنية التحتية، في فعاليات الدورة الـ 37 للمؤتمر الدولي للأتمتة والروبوتات في البناء بتنظيم IAARC، والذي تستضيفه عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بعد»، مدينة كيتاكيوشو اليابانية، بمشاركة عالمية بارزة.

ويعد المؤتمر تجمعاً عالمياً للمتخصصين والعلماء في مجال أتمتة والروبوتات في البناء، ويتم خلاله مناقشة وعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الأتمتة والروبوتات المختصة بالبناء والتشييد.

حيث تم المشاركة من بـ 5 أوراق بحثية من قبل وزارة الطاقة والبنية التحتية، في مختلف المجالات التخصصية. وتم استعراض بحث بعنوان «استخدام تقنية الشبكات العصبية للتنبؤ في تحديد مخاطر في مرحلة التخطيط لمشاريع البناء»، وتم خلال المناقشة شرح الخوارزميات الذكية التي تم استخدامها في تعلم الآلة لإمكانية التنبؤ بالمخاطر المتوقع حدوثها في المشروعات وتأثيراتها، بدءاً من عملية التخطيط.

كما تم استعراض ورقة بحث بعنوان: «التحقق الأوتوماتيكي في الكشف عن جودة علامات وتخطيطات الطرق باستخدام آلية الكشف المرئي في التعلم الآلي»، ويعتبر هذا البحث، إثراء في علم التحقق، وتأهيل المشروعات لدى التنفيذ، من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالكشف عن الأخطاء الواقعة في المشروعات، وتحليلها وإعطاء الحلول البديلة لها.

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