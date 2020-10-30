شما المزروعي: نستذكر قيم التسامح والتآخي والتعايش

المصدر: دبي ـ البيان

قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، في تدوينة عبر حسابها في «تويتر» بمناسبة المولد النبوي الشريف: نستذكر معاً في هذا اليوم المبارك قيم التسامح والتآخي والتعايش وعمل الخير التي أوصانا بها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ونستلهم من سيرته العطرة تقدير العلم ونبذ التشدد وأن العمل عبادة.. نسأل الله أن يعيد ذكرى المولد النبوي الشريف على البشرية بمحبة ووئام وسلام«.

مسيرة

ومن جهة ثانية، دونت معاليها بمناسبة تعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء:»عبدالله لوتاه، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء قدوة لنا بأخلاقه وقيمه، بمسيرته المهنية وإنجازاته، بعطائه وإخلاصه لعمله ووطنه...نسأل الله أن يوفقنا وإياه في خدمة البلاد والعباد".

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