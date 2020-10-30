ورشة تعريفية عن آلية المقابلات

المصدر: الشارقة - البيان

عقدت بمقر ضاحية الرحمانية ورشة تعريفية بين شرطة الشارقة ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، ودائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، حول آلية إجراء المقابلات والاستطلاعات مع أفراد المجتمع، وإيصال آرائهم وملاحظاتهم، بهدف تعزيز الأمن والأمان داخل الأحياء والمناطق السكنية، والتعرف على الظواهر السلبية، ومحاولة حلها بطرق ودية، وذلك بحضور المقدم عبدالرحمن الخيال رئيس قسم شؤون مجالس الأحياء بشرطة الشارقة، والمقدم جاسم السويدي رئيس قسم الشرطة المجتمعية، والأستاذ عمر عبيد الطنيجي رئيس قسم الفعاليات بدائرة شؤون الضواحي والقرى بالشارقة، وعدد من ممثلي الجانبين.

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