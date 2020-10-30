46 % انخفاض الحوادث المرورية في دبي

المصدر: دبي - البيان

سجلت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، انخفاضاً في الإحصاءات المرورية في دبي خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري، حيث انخفضت أعداد الحوادث المرورية بنسبة 46 %، وانخفضت الإصابات البسيطة 47.4 %، والإصابات المتوسطة بنسبة 43.1 %، والإصابات البليغة بنسبة 10.2 %، إضافة إلى انخفاض عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية من 132 حالة إلى 76 حالة وفاة، بنسبة انخفاض بلغت 42 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الإدارة العامة للمرور 262 ألفاً و940 مخالفة مرورية خطرة خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري، تنوعت بين قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، وعدم التزام المركبات الخفيفة بخط السير الإلزامي، والانحراف المفاجئ بالمركبة، وعدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير، وعدم التزام المركبات الثقيلة بخط السير الإلزامي، ونقل ركاب زيادة عن المقرر في وسائل الحافلات الصغيرة «الميني باص»، وقيام سائقي الشاحنات بالتجاوز بصورة خطرة، ودخول الطريق دون التأكد من خلوه، والتجاوز من ناحية كتف الطريق، وعدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية، وعدم التزام سائقي المركبات بعلامات وإرشادات المرور، وعبور المشاة للطريق من غير الأماكن المخصصة لعبورهم، إضافة إلى الوقوف وسط الطريق دون مُبرر.

جاء استعراض نتائج الإحصاءات، خلال تفقد معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، للإدارة العامة للمرور، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء المهندس محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشؤون العمليات، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد محمد خادم بن سرور مدير مركز شرطة بر دبي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعقيد جمعة سويدان نائب مدير الإدارة العامة للمرور، والعقيد الدكتور صالح الحمراني نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة الرقابة والتفتيش، وعدد من الضباط.

إنجازات

وأثنى معالي الفريق المري على إنجازات الإدارة، والمشاريع المستقبلية لها، مؤكداً أهمية العمل ضمن خطط استراتيجية ومستقبلية واضحة، وتسخير كافة التقنيات الحديثة والتكنولوجيا وتطويعها، والاستفادة منها في تطوير منظومة العمل واستدامتها، مشيراً إلى أن أهمية تأهيل خبراء في مختلف التخصصات المرورية، والإسهام في رسم خطة لاستشراف المستقبل، لتحقيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة دبي.

واستعرض المقدم عبد الله بن غالب مدير إدارة حوادث السير نتائج الإدارة وإنجازاتها، ومؤشر الأداء والمشروعات المستقبلية، وإحصاءات الوفيات، إذ سجلت الإدارة 76 حالة وفاة خلال 9 أشهر من العام الجاري في مختلف شوارع الإمارة، وأثمرت الحملات التوعوية والمبادرات المرورية، إلى تسجيل حالة وفاة واحدة في سبتمبر الماضي.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور، نظمت 6 حملات توعوية منذ بداية العام حتى سبتمبر الماضي، استفاد منها أكثر من 36095 شخصاً، ومنها حملة: سلامة المشاة، ورمضان بلا حوادث، وحملة الانحراف المفاجئ، وحملة عدم ترك مسافة كافية، وحملة صيف بلا حوادث، إضافة إلى حملة العودة للمدارس.

المعهد المروري

واطلع معالي الفريق المري على مشاريع المعهد المروري، التي عرضها العقيد عصام العور مدير المعهد، ومنها مشروع «المعهد المروري الذكي»، ومشروع «الاعتماد الدولي للمعهد المروري»، ومشروع «تدريب حراس الأمن»، إذ تم تدريب أكثر من 2000 حارس أمن منذ انطلاق المشروع في عام 2018.

واستمع معالي المري، لشرح عن إدارة الحملات والتوعية المرورية، حول البرامج التوعوية المجتمعية المنفذة خلال العام الماضي، والـ 9 أشهر من العام الجاري، إلى جانب الاطلاع على نتائج الحملات التوعوية خلال جائحة «كورونا»، والتي استفاد منها 7690 شخصاً.

التحليل الآلي

واستمع معاليه من العقيد محمد كرم مدير إدارة التقنيات المرورية، لشرح حول إحصاءات وفيات السرعة، وأهم الإنجازات والمشاريع التي حققتها الإدارة، حيث حررت الإدارة بواسطة مشروع التحليل الآلي، 113 ألفاً و580 مخالفة مرورية، دون تدخل بشري، وذلك خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري.

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