شرطة عجمان تكرّم متعاونين

المصدر: عجمان - البيان

كرم المقدم محمد عبد الله أبو شهاب رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، متعاونين من الجمهور، لتعاونهم الإيجابي في تطوير ودعم جودة العمل، من خلال مقترحاتهم التطويرية عبر منصة الابتكار.

وسلم المقدم محمد أبو شهاب، شهادة تقدير إلى سوخقيتجر هاريجان، لتقديمه مقترح جهاز شحن المركبات الكهربائية، وعادل زهران لاقتراحه جهاز متطور لدفع الفواتير، وكذلك ريهام أحمد كامل، لاقتراحها إنشاء «كوفي شوب» للمتعاملين في المركز.

كما كرم كلاً من عمار الحسن، وكاظم يغلاي، وصفاء عبد القادر، مشيداً بتعاونهم الإيجابي مع شرطة عجمان، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم المهنية.

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