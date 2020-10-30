الشرطة السياحية في دبي تنتج فيديو للتوعية بإجراءات السلامة

المصدر: دبي- شيرين فاروق

أكد العقيد الدكتور مبارك بنواس الكتبي مدير إدارة الشرطة السياحية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، لـ «البيان»، أنه سيتم إطلاق «فيديو توعوي» على متن طيران الإمارات وفلاي دبي، يتضمن كافة الخطوات والإجراءات والقوانين التي يجب على السائح اتباعها للتمتع بإقامة سعيدة في دبي، وهذا الفيديو الترويجي، يهدف إلى تسهيل وتثقيف القادمين إلى إمارة دبي، بالأمور التي قد تضعهم في مشاكل دون قصد، والوصول إلى صفر شكاوى، خاصة مع الخدمات المتميزة والفريدة التي تقدمها دبي للسائحين، ومساعدتهم على مدار الساعة بكفاءة عالية.

وأشار العقيد مبارك بنواس، إلى انخفاض الشكاوى المقدمة من السائحين إلى أدنى مستوياتها، مقارنة بالـ 3 سنوات الماضية، حيث سجل عام 2017، ما يقرب من 1018 شكوى، فيما سجل عام 2018، حوالي 802 شكوى، وسجل العام الماضي 540 شكوى، فيما سجل النصف الأول من العام الجاري، 251 شكوى، أغلبها شكاوى بسيطة، وتم حلها، ومعظم الشكاوى تكون بسبب سوء فهم الأحكام والشروط عند حجز الفنادق، ومنها كيفية استرجاع الضمان، أو عدم التأكد من شروط الحجز وغيرها، منوهاً بأن الشرطة السياحية، تعنى بالرحلات في البر والرحلات الشاطئية، إلى جانب كل ما يتعلق بالسائحين خلال فترة تواجدهم في دبي، عبر قسم إسعاد السائحين حيث يرد على الشكاوى خلال فترة وجيزة، منوهاً إلى أن الادارة تتضمن قسم إسعاد السياح وقسم متابعة برامج الرحلات السياحية، وقسم الدوريات الأمنية السياحية «الفارهة»، وقسم التنسيق السياحي.

وقال العقيد بنواس: «إن إدارة الشرطة السياحية، عضو في فريق متابعة تطبيق التدابير الاحترازية، المنبثق من لجنة الأزمات والكوارث في دبي، ولذلك يقوم فريق من الإدارة، بتوعية السائحين بضرورة الالتزام بالتعليمات، حفاظاً على حياتهم.

ولفت العقيد مبارك بنواس، إلى أن الإدارة تجتمع دورياً مع مسؤولي دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، والفنادق ومراكز التسوق، وقطاع المواصلات، وغيرها من الجهات ذات التماس بالسائحين في دبي، للوقوف على أهم الملاحظات والشكاوى وحلها. وأفاد العقيد بنواس، بأنه تم القضاء نهائياً على مشاكل رحلات السفاري، خاصة في ما يتعلق بالاستعراضات التي يقوم بها السائقون، حيث تم التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، لتحديث الشروط الواجب توافرها في قائدي المركبات الصحراوية، وهو الأمر الذي ساهم في انخفاض الحوادث التي كانت تقع.

15 دقيقة

وأفاد العقيد مبارك بنواس بأن: «شرطة دبي أعادت حقيبة بها 20 ألف يورو إلى أحد السواح من الجنسية الأوروبية، بعد أن نسيها في سيارة أجرة، وبمجرد أن اتصل على الشرطة، تبين أن سائق التاكسي أبلغ الشرطة أيضاً بالأمر، وطلب منه التوجه إلى مركز شرطة الراشدية لاستلامها في غضون 15 دقيقة فقط، ما جعل السائح في حالة ذهول، وتقدم بالشكر إلى شرطة دبي، كما تم تكريم سائق التاكسي لأمانته».

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