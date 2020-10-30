«شورى أطفال الشارقة» يؤكد أهمية مناقشة القضايا المجتمعية

المصدر: الشارقة- البيان

أكد أعضاء «شورى أطفال الشارقة»- إحدى مبادرات «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين- أن المجلس أتاح لهم فرصة طرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية لا سيما التي تتعلق بالأطفال، وتمكنهم من مشاركة آرائهم مع المسؤولين بصورة مباشرة. جاء ذلك خلال الحفل الختامي لدورة الانعقاد السادسة عشرة، التي عقدت، مساء أول من أمس، عبر منصات الاتصال المرئي بمشاركة 60 عضواً تتراوح أعمارهم بين 8- 11 عاماً.

وحملت الدورة الـ16 من شورى أطفال الشارقة شعار «خدمة المجتمع قيادة»، وأقيمت على مدار عامي 2019-2020 تحت رعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. وشهد الحفل عرض فيديو حول الدورة الـ16 ابتداء من انطلاق مرحلة الترشيحات وإجراء المقابلات، مروراً بتنظيم الجلسات وورش العمل والزيارات الميدانية ومشاركات الأعضاء في الأنشطة والفعاليات المتفرقة، وصولاً إلى الجلسة الأخيرة.

جلسات

وشهدت الدورة السادسة عشرة تنظيم أربع جلسات رئيسية، شارك فيها نخبة من القيادات والشخصيات الرسمية المحلية والاتحادية.

وتطرقت الجلسة الافتتاحية في أبريل من العام الماضي إلى تطوير البيئة في الشارقة، فيما أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان «الشباب والتطوع» بصورة مشتركة بين شورى أطفال وشورى شباب الشارقة خلال مشاركتهم في «مدينة شباب 2030» في البحرين مع أطفال وشباب مملكة البحرين، وتناولت الجلسة الثالثة ظاهرة التنمّر وخطورتها على الأطفال، فيما ناقش الأعضاء في جلستهم الختامية في أبريل الماضي قضايا الإساءة للأطفال والشباب في جلسة مشتركة بين شورى أطفال، وشورى شباب الشارقة.

تمكين

توجهت سلامة الطنيجي رئيسة شورى أطفال الشارقة للدورة الـ16 خلال الكلمة الافتتاحية للحفل، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين على تمكين الأطفال والأخذ بآرائهم من منصة الشورى، مشيرة إلى أن الشورى واحدة من المبادرات الرائدة، التي تتبنى قضايا الأطفال في المجتمع وتعزز مكانة الإمارات وتجسّد رؤيتها في الاستثمار بالإنسان ودعم الطفولة على المستويين العربي والدولي.

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