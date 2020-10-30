بحث العمل الصحي بدول «التعاون» لما بعد «كوفيد 19»

المصدر: (الرياض - وام)

عقد وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً تحضيرياً للاجتماع السادس للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع - الذي عقد أمس افتراضياً - جملة من الموضوعات ذات الاهتمام بالعمل المشترك، في مقدمها، متابعة تنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى الموقر في دورته الـ 40، والبيان الختامي، والإعلان الصادر عنه المتعلق بالمجال الصحي، ومنها استكمال متطلبات التنافسية العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير آليات العمل المشترك.

وبحث الوكلاء خلال الاجتماع، رؤية الأمانة العامة بشأن العمل المشترك في المجال الصحي لما بعد جائحة «كورونا»، والتقارير التي أعدتها الأمانة العامة حول الجهود الصحية التي اتخذتها دول المجلس في مواجهة الجائحة، والحد من انتشارها، المتضمنة الإجراءات والتدابير اللازمة في هذا الشأن. وتناول الاجتماع، جهود دول المجلس، والمبادرات المتخذة في العمل التطوعي الصحي، وخطة عمل لجنة أصحاب المعالي بدول المجلس خلال الفترة من 2021 ـ 2025، والمتضمنة عدداً من البرامج والمشاريع المشتركة، والتي تعزز العمل الخليجي المشترك.

كما ناقش الاجتماع، التوصيات الصادرة من اللجان الفنية في المجال الصحي، بشأن اللوائح الصحية الدولية 2005، والأدلة التي أعدت من قبلها بشأن خطط الاستعداد والاستجابة للأوبئة والجوائح، والإطار العام الخليجي لخطة الصحة العامة، للتأهب والاستجابة في حالات الطوارئ، وكذلك الإطار العام لخطة طوارئ الصحة العامة في مطارات دول مجلس التعاون.

واستعرض الوكلاء، الدليل الموحد للمدن الصحية بدول المجلس.

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