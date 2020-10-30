الكشف عن هوية «أبوظبي لجودة الخدمات الصحية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

كشفت دائرة الصحة أبوظبي، عن الهوية الجديدة لبرنامج أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»، الذي يهدف لتسليط الضوء على المنشآت الصحية المتميزة، والتي تقدم خدمات رعاية صحية بجودة استثنائية لسكان الإمارة، وفق تصنيف نظام الماسات الجديد.

ويعد برنامج مؤشر أبوظبي لجودة الخدمات الصحية «مؤشر»، الأول من نوعه على مستوى المنطقة، من حيث الشمولية والنوعية، ويأتي امتداداً لبرنامج «جودة»، الذي أطلقته الدائرة في عام 2014، لقياس مستوى جودة الخدمات الصحية، التي تقدمها المنشآت الصحية لسكان الإمارة. ويركز برنامج «مؤشر» بحلته الجديدة على 9 محاور رئيسة، تتضمن مخرجات العلاجات السريرية، ومخرجات رقابة التشريعات، وسعادة المريض، وصوت المريض، وشهادة ضمان الجودة، وسعادة الكادر الطبي والموظفين داخل المنشأة الصحية، إضافة إلى الفوترة الصحيحة، وبيئة العمل الآمنة، والبحث والابتكار.

وبموجب برنامج «مؤشر»، ستقوم دائرة الصحة بتصنيف المنشآت الصحية المتميزة وفق نظام «الماسات»، الذي تم وضعه بناء على أسس ومعادلات رياضية وإحصائية، تحسب أداء المستشفيات من عدة مستويات، وتصنيفها إلى خمس فئات، هذا، وسيصدر التصنيف بشكل سنوي، فيما تستوفي جميع المنشآت الصحية بالإمارة، معايير الجودة. وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي بالإنابة «بعد أن قطعنا خطوات كبيرة ومشهودة في مسيرة تعزيز الجودة في القطاع الصحي في الإمارة، التي بدأت منذ أكثر من سبعة أعوام، حققنا خلالها العديد من الإنجازات، واستطعنا بفضلها تعزيز اسم الإمارة، وجعلها أيقونة الجودة في السياحة العلاجية، بالإضافة إلى إرساء أعلى معايير الجودة، كأسلوب عمل وأساس مستدام، تتبناه المنشآت الصحية في الإمارة».

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