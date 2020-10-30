استعراض مسيرة خدمات «التنمية الأسرية» و«الدعم الاجتماعي» خلال «كوفيد19»

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، مجلسًا افتراضيًا، بعنوان «أسرة مستقرة... مجتمع متوازن»، استعرض تطورات مسيرة الخدمات التي نفذتها مؤسسة التنمية الأسرية ومراكز الدعم الاجتماعي قبل وأثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والتي شملت تقديم مجموعة من المبادرات والخدمات المتكاملة كاستخدام التقنيات التقنية أو التواصل عبر الهاتف. وأدارت المجلس الإعلامية زينب المطروشي مشيدة بجهود شرطة أبوظبي في عقد المجالس التوعوية الافتراضية والتي تعد إحدى مبادرات التوعية المجتمعية لدعم الأمن المجتمعي واستقرار الأسرة.

حالات

وتحدث المقدم الدكتور سلطان خلفان اليحيائي - مدير مركز الدعم الاجتماعي – أبوظبي بإدارة مراكز الدعم الاجتماعي، عن التواصل مع العديد من الحالات عبر التطبيقات التقنية والهواتف لتقديم الاستشارات الهاتفية وكذلك عبر موقع الشرطة، موضحاً أن المراكز حققت نتائج إيجابية في حل الكثير من المشاكل والخلافات الأسرية بطريقة ودية دون تطورات تؤثر سلبًا على كيان الأسرة.

متابعة

وذكر أن مراكز الدعم الاجتماعي تعاملت مع أكثر من 6 آلاف حالة سنويًا، وأكثر من 90% من الخلافات الأسرية والتي تم حلها بطريقة ودية بعيدًا عن المحاكم ومراكز الشرطة وفي نطاق من السرية التامة، تحت إشراف ومتابعة فريق من الكوادر الاجتماعية المتميزة القادرين على التعامل مع أكثر من 30 نوعاً من الخلافات بشكل كفء وفاعل.

ولفت إلى نجاح المراكز في استمرار إعداد الدورات والبرامج التدريبية عن بُعد بنسبة قاربت على 90% سواء لفريق العمل أو للمقبلين على الزواج للتوعية بالتعامل مع الخلافات الأسرية بشكل كفء.

ركيزة

وقالت الدكتورة وفاء محمد آل علي - مدير إدارة الإرشاد والاستشارات الأسرية بمؤسسة التنمية الأسرية: إن استقرار الأسرة يمثل في ذاته الركيزة الأساسية لدعم وحدة المجتمع وتماسكه ووفرت القيادة الرشيدة الدعم والرعاية لتمكين واستقرار الأسرة بحيث يكون دورها فاعلاً في التنمية المستدامة.

وذكرت أنه يتواجد 17 مركزاً ضمن المؤسسة تقدم 8 خدمات رئيسية و26 خدمة فرعية وتم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية إطلاق خدمات لا تشلون هم.. خليكم في البيت، وهي تتعلق بكبار المواطنين لدراسة احتياجاتهم، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وخدمة لا تشلون هم.. ميركم لبيتكم، لتوفير متطلبات كبار المواطنين، كما تم إطلاق مبادرة «معكم لنساندكم» وهي لخدمة المتواجدين في الحجر الصحي أو الفئات التي فقدت أحد أفرادها جراء عدوى الفيروس.

وأضافت أنه تم مد ساعات الدوام لـ 12 ساعة طوال أيام الأسبوع لتقديم خدمات الاستشارات الأسرية، خصوصاً وأن تنويع قنوات تقديم خدمات المؤسسة ضاعف من المتعاملين والذي تضاعف من 31 ألفاً إلى 61 ألف متعامل.

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