كهرباء ومياه دبي تكرّم شركاء ورعاة "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020"

المصدر: البيان الإلكتروني

في حفل افتراضي، كرمت هيئة كهرباء ومياه دبي شركاء ورعاة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية 2020 الذي نظمته عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وذلك للمرة الأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد استقطب المعرض هذا العام 63,058 زائراً من مختلف أنحاء العالم، ويعد العدد الأكبر من الزوار في تاريخ المعرض على مدى 22 عاماً.

وفي كلمته خلال الحفل، أشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، إلى أن هيئة كهرباء ومياه دبي تنظم المعرض سنوياً بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، التزاماً بدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخاً لمكانة دبي كمركز عالمي رائد للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشاد معالي الطاير بشركاء ورعاة المعرض، مؤكداً أن النجاح الذي حققه معرض ويتيكس في دورته الثانية والعشرين هذا العام، عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، يؤكد ريادة دبي في تنظيم الفعاليات الكبرى وقدرتها في التغلب على العقبات والتحديات وتحويلها إلى فرص واعدة، انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، حيث شهد المعرض المبتكر "المحايد للكربون"، الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشاركة 1,076 شركة من 52 دولة حول العالم، ووفرت الهيئة تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على أحدث التقنيات وآخر التطورات في قطاعات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار.

وأضاف معالي الطاير: "إن التعاون والتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة مهمة لتحقيق طموحات إمارة دبي وترسيخ مكانتها كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة الداعمة للاستثمار. وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل بشكل وثيق مع شركائنا من القطاعين الحكومي والخاص في الكثير من المشروعات الرائدة، لا سيما في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. وقد أسهمت جهودكم ورعايتكم لمعرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" وشراكتكم مع هيئة كهرباء ومياه دبي في ترسيخ مكانته على خارطة المعارض المتخصصة على مستوى العالم، ونجتمع في هذا اللقاء الافتراضي للاحتفاء بالإنجازات والنجاحات التي حققتها الهيئة وشركائها من الرعاة والعارضين".

هيئة الطرق والمواصلات في دبي – الراعي الماسي

قال ناصر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي: "كانت مشاركة الهيئة في معرض ويتيكس 2020 فرصة مواتية لعرض مبادراتنا وإنجازاتنا وخططنا في تحقيق بيئة خضراء مستدامة في كل أعمالنا التشغيلية والخدمية، بما يواكب توجهات قيادتنا الرشيدة وفق أرقى المعايير في هذا المجال. وتدرك هيئة الطرق والمواصلات أن الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، أدوات مهمة في بناء مستقبل آمن ومستدام تصبو إليه البشرية".

أكوا باور - راعٍ تيتانيوم

قال محمد أبونيان، رئيس مجلس إدارة "أكوا باور" السعودية: "نعتز بمشاركتنا الفعالة في هذا المحفل العالمي الذي أقيم وسط تحديات اقتصادية فرضتها أزمة جائحة كورونا عالمياً لكنها لم تحل دون إصرار حكومة دبي بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على تحقيق مستهدفات رؤية الإمارة بزيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة لتصل إلى 75% بحلول 2050. إن التزام حكومة دبي تجاه مواصلة خططها وبرامجها في قطاع الطاقة النظيفة يعزز دون شك من ثقة مجتمع المستثمرين في القيادة الحكيمة لإمارة دبي لما اتخذته من سياسات وإجراءات لمعالجة تداعيات أزمة كورونا من شأنها بث التفاؤل والثقة باستعادة الجاذبية الاستثمارية التي تتمتع بها المنظومة الاقتصادية في دبي عالمياً".

سيمنس إنيرجي - راعٍ تيتانيوم

قال ديتمار سيرسدورفير، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس إنيرجي" الشرق الأوسط والإمارات: "تفخر شركة سيمنس للطاقة بأن تكون راعياً رئيسياً لمعرض ويتيكس والذي يعد من أهم معارض هيئة كهرباء ومياه دبي وأكثرها تأثيراً. فالمعرض في نسخته الافتراضية ثلاثية الأبعاد هذا العام يعد الأول من نوعه على مدار تاريخ المعرض منذ 22 عاماً ليصبح بذلك نهجاً مبتكراً يجسد القيم الطموحة والرائدة التي يتبناها كل من ويتيكس وهيئة كهرباء ومياه دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة. إنه شرف عظيم لنا أن تقوم شركة سيمنس للطاقة بدعم تنمية الدولة المستدامة لبنية تحتية مرنة ومبتكرة للتحكم في الكهرباء والطاقة وإدارتهما بشكل جيد. كما أننا نفخر بتقديم حلول تدّعم التحول للطاقة النظيفة والاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء العالم. "

هيتاشي إيه بي بي باور جريدز - راعٍ تيتانيوم

قال الدكتور مصطفى الجزيرى، المدير التنفيذى لشركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربى والشرق الأدنى وباكستان: "نحن نتبنى روح الابتكار الذي يساعدنا على خدمة عملائنا. واستعرضنا هذه القدرات في معرض ويتيكس 2020، الحدث المتخصص والرائد على مستوى المنطقة في مجال تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة. وتمكن زوار جناحنا في معرض ويتيكس هذا العام، من تجربة فوائد التكنولوجيا الرقمية لشبكات الطاقة، المعززة بمزيج من البرمجيات الرائدة على مستوى القطاع وعروض منصة "لومادا" العصرية لشركة "هيتاشي فانتارا" وهذا يتضمن تقنيات مثل تعلم الآلة، والبيانات الضخمة، وإدارة السحابة الهجينة والأمن الإلكتروني".

شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) – راعٍ استراتيجي

قال سعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "يعدّ معرض ويتيكس منصةً رائدة جمعت على مدار الاثنين والعشرين عاماً الماضية أبرز الخبراء والمساهمين في القطاع لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الطاقة والمرافق. ومنذ انطلاقته، استمر المعرض في اكتساب الرؤى الملهمة والثاقبة، مع تسليط الضوء على القضايا المتعلقة بالحفاظ على المياه واستدامة البيئة. وحرصنا دائماً على المشاركة في معرض ويتيكس، وسعدنا هذا العام بالاستمرار في مشاركتنا على الرغم من أن هذا العام يمثّل تحدياً خاصاً للعديد من المؤسسات بسبب الظروف الراهنة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وسعينا من خلال مشاركتنا هذا العام لإلقاء الضوء على بعض من مبادراتنا لتعزيز كفاءة الطاقة وإدارة الموارد على مستوى كافة قطاعات المجموعة".

منصة فريدة

أعرب الشركاء والرعاة عن سعادتهم بالمشاركة في هذه النسخة الاستثنائية من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، مؤكدين أن المعرض يوفر منصة فريدة للشركات والمؤسسات للترويج لمنتجاتها وخدماتها، والالتقاء بالمسؤولين والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف على احتياجات السوق وأبرز المشروعات الحالية والمستقبلية في المنطقة، لا سيما مع التوسع الكبير في الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة بشكل عام.

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