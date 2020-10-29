محمد بن راشد: محمد بن زايد يقف وراء إنجازات نفاخر بها بين الأمم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «اخترنا اسم MBZ-Sat للقمر الاصطناعي الجديد، الذي سيتم تطويره بأياد وكفاءات إماراتية خالصة، وهي الأحرف الأولى من اسم أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. تيمُّناً بهذا الاسم الغالي، الذي يقف صاحبه وراء إنجازات نفاخر بها بين الأمم والشعوب».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز