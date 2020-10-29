محمد بن راشد يعيّن عبدالله لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء

المصدر: دبي - وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قراراً بتعيين عبدالله ناصر لوتاه مديراً عاماً لمكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء.

وشغل عبدالله ناصر لوتاه منصب المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، وهي هيئة حكومية اتحادية تم تأسيسها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 6 للعام 2015 وهدفها تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات بهدف الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة في المؤشرات وتقارير التنافسية العالمية، وليعمل على تطوير وتعزيز أداء الدولة في مجالات التنافسية العالمية والإحصاء والبيانات، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة عبر تعزيز أداء كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية في الدولة.

إنجازات

وقاد لوتاه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء لتحقيق العديد من الإنجازات والجوائز في العديد من المجالات مثل جائزة «الابتكار المستمر» من شركة Ideas UK وجائزة أفضل جهة داعمة للتوازن بين الجنسين في عام 2017 من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالإضافة إلى 3 جوائز في السعادة ببيئة العمل من Sustainable Minds وهي جوائز: «أفضل مشاركة موظف»، «أفضل توازن بين العمل والحياة» و«جائزة أفضل مكان في العمل» للعام 2018. وقبيل ذلك، شغل لوتاه منصب الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، الجهة الاتحادية التي أسست عام 2009 وتم دمجها مع المركز الوطني للإحصاء في عام 2015 لتشكيل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

خبرة

ويتمتع لوتاه بخبرة كبيرة في إدارة الأعمال والتسويق قبل التحاقه بـمجلس الإمارات للتنافسية، حيث عمل بين عامي 2001 و2009 في شركة «مايكروسوفت»، أكبر شركة برمجيات في العالم، حيث شغل عدة مناصب قيادية منها مدير القطاع الحكومي في الشركة وكان آخر منصب شغله هو المدير العام لفرع الشركة بسلطنة عمان، وقد نال لوتاه العديد من الجوائز للتميز في الأداء وتطوير قطاع التكنولوجيا في القطاع الحكومي في المنطقة.

كما تشمل خبرة لوتاه العمل في شركة «إعمار العقارية»، الشركة المطورة لبرج خليفة، أطول مبنى في العالم، حيث أسهم في وضع الخطط لأول مشروع تملك حر في المنطقة وهو «مرسى دبي» عام 2000 أحد أهم المعالم السياحية في إمارة دبي. ويحمل لوتاه درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة ريتشموند، والجامعة الأمريكية الدولية في لندن، فضلاً عن مجموعة من الشهادات العلمية والتدريبية من جامعات أوروبية وأمريكية مرموقة مثل كلية كولومبيا للأعمال وكلية آشريدج للإدارة في بريطانيا وكلية كنيدي للدراسات الحكومية في جامعة هارفرد.

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