36 % نسبة الإنجاز بمسجد الرفاعة الجاري بناؤه بمنطقة الرفاعة

المصدر: الشارقة - البيان

أفاد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات بجمعية الشارقة الخيرية، بأن نسبة الإنجاز بمسجد الرفاعة الجاري بناؤه بمنطقة الرفاعة بالتنسيق مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة، قد بلغت 36%، ومن المتوقع الانتهاء من كافة عمليات البناء وافتتاحه خلال شهر مايو من العام 2021.

وأشار إلى أن الشركة المنفذة تواصل عملها لإتمام كافة مراحل البناء خلال الفترة المقررة، كما أن موقع إنشاء المسجد من أكثر المواقع الحيوية، حيث يخدم الكثير من أهالي المنطقة وهي منطقة سكنية، ويقام على مساحة 206.2م2، ويتسع حتى 295 مصلياً، متضمناً الخدمات والمرافق مثل دورات المياه وساحات الوضوء، إلى جانب ساحة مواقف للسيارات، ومسكن للإمام. وأوضح الزري أن المسجد يعد واحداً من مشروعات المساجد التي تم تنفيذها داخل الدولة بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في رأس الخيمة، وهو ثمار تبرعات المحسنين.

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