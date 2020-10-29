«اجتماعية الوطني» تواصل مناقشة مشروع قانون جمع التبرعات

المصدر: دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع، وذلك لأهميته في تنظيم جمع التبرعات في الدولة وتوفير بيئة آمنة للعطاء.

حضور

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي، وخلفان راشد الشامسي، ود.شيخة عبيد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.

وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة إن اللجنة وفي إطار حرصها على الخروج بمشروع قانون يواكب ما تشهده الدولة من تقدم في شتى المجالات، تواصل مناقشة مشروع القانون، حيث اطلعت اللجنة على الجدول المقارن لمشروع القانون، وأجرت عليه بعض التعديلات بناء على نتائج اجتماعات اللجنة مع ممثلي الحكومة والجهات المعنية، والمعنيين والمختصين وذوي الخبرة والاختصاص، حيث تم خلالها الاطلاع على وجهات نظر تلك الجهات وتعديلاتها على بنود مشروع القانون وجهودها في جمع التبرعات والتحديات التي تقف أمامها.

وأضاف أنه تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بمشروع القانون في مقدمتها حوكمة وتنظيم جمع التبرعات، والشفافية في الإفصاح من قبل الجهات التي تقوم بجمعها، والجزاءات التي ستقع على من يخالف بنود القانون، وإنشاء نظام إلكتروني ذكي لضمان عمليات الإفصاح والسلامة المالية.

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