لجنة الشكاوى في «الوطني» تناقش 22 شكوى مقدمة لها

المصدر: دبي - البيان

عقدت لجنة الشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعاً عن بعد برئاسة علي جاسم أحمد رئيس اللجنة، ناقشت خلاله (22) شكوى، واتخذت اللجنة القرارات المناسبة بشأنها. وتضم اللجنة كلاً من هند حميد العليلي مقررة اللجنة، وعائشة رضا البيرق، وأحمد بوشهاب السويدي، وشذى سعيد علاي، وكفاح محمد الزعابي، وحميد علي العبار الشامسي.

وقال علي جاسم أحمد رئيس اللجنة، إن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع على الشكاوى المقدمة لديها والآراء القانونية بشأنها، كما اطلعت على ردود بعض الجهات المعنية وذات العلاقة بالشكاوى المعروضة على اللجنة التي اتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

وأشاد بالجهات الحكومية التي أبدت تعاوناً مع اللجنة خلال مناقشتها تلك الشكاوى، وذلك في إطار الحرص على مصالح المواطنين وضمان حقوقهم وتقديم المساعدات لهم في مختلف المجالات.

اختصاص

وتختص لجنة الشكاوى ببحث الشكاوى الواردة إلى المجلس، وبمتابعة هذه الشكاوى، وتلقي الإجابات اللازمة عليها، كما تقوم بإعداد تقرير سنوي عن الشكاوى، لبيان ما اتخذ من إجراءات حيالها، ومؤشرات الاتجاهات بشأنها.

ووفقاً لنص المادة 154 من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، فإن الشكاوى التي تقدم إلى المجلس الوطني الاتحادي يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً فيها اسمه ومحل إقامته وعمله، كما تنص المادة 158 من اللائحة على أن تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تستمع إلى مقدم الشكوى، وللجنة أن تطلب من الوزارة المختصة بواسطة معالي رئيس المجلس تقديم الإجابات والرد على الشكاوى.

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