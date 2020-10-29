مناقشة المبادرات الاستراتيجية لشرطة رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

ترأس اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، رئيس اللجنة العليا الدائمة قائد عام شرطة رأس الخيمة، اجتماع اللجنة العليا الدائمة الـ 9، بحضور أعضاء اللجنة العليا الدائمة برأس الخيمة. وأكد اللواء علي بن علوان النعيمي، على الالتزام بإجراءات العمل الموثقة، مع الحرص على مطابقة الإجراءات والممارسات للقواعد وأنظمة العمل، كما تمت مناقشة نتائج المبادرات الاستراتيجية في القيادة العامة عن النصف الأول من العام الجاري، وكذا مناقشة نتائج إغلاق فرص التحسين 2020، واستعراض نتائج مؤشرات الإنتاجية عن النصف الأول 2020، فضلاً عن استعراض التقرير الإحصائي الأمني عن الربع الثالث 2020. واستمرار تعزيز الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ومضاعفة الجهود خلال الجائحة، وأثناء التعايش معها، وتكثيف كافة الجهود لتحقيق أعلى معدلات السلامة والاستقرار لأفراد المجتمع، حتى ينعم الجميع بالصحة والأمن والسلامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز