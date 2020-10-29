772 ألف مكالمة تعامل معها مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

أكد العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس، مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن المركز تلقى منذ بداية العام الجاري إلى الأول من شهر أكتوبر الجاري، 772 ألفاً و73 مكالمة، وذلك لغرض الاستفسار عن الخدمات الشرطية وتقديم بلاغات والحصول على الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز عبر موظفيه المتخصصين.

وأشار العقيد بن فارس إلى حرص العاملين في إدارة مركز القيادة والسيطرة على تقديم أفضل الخدمات وأجودها للجمهور على مدار الساعة، مؤكداً أنهم على أتم الاستعداد والتأهب الدائم لتلقي البلاغات والمكالمات في جميع الأوقات، لا سيما في العطلات والأعياد.

وأضاف: إن شرطة دبي حريصة على التواصل مع الجمهور وتقديم أفضل الخدمات لهم، حيث إنها قامت بإنشاء مركز الاتصال 901 بهدف الرد على استفسارات الجمهور والمتعاملين باللغتين العربية والانجليزية، وتقديم خدمات متميزة لهم وتلقي الشكاوى والاقتراحات وحل مشاكلهم وتوصيل اقتراحاتهم للإدارات المعنية، مبيناً أن شرطة دبي تكلف فريقاً متخصصاً في مركز الاتصال 901 للرد على استفسارات وتحويلها إلى الإدارات المعنية بطريقة موثقة وسهلة تضمن صحة وسرعة وصول المعلومة للمتعامل.

تنوع

وأوضح أن الرقم 901 يقدم لأفراد الجمهور العديد من الخدمات ومنها «خدمات جنائية» كخدمة الاستشارات الأمنية، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية مثل طلب تقرير حادث مروري بدون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد، تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية «صورة رادار - نسخة مخالفة»، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المروية.

تنوع

وأضاف: إن الرقم 901 يوفر للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات وهي: طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب فك حجز مركبة، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة من «خدمات التصاريح».

ونوه إلى أن مركز الاتصال 901 يقدم أيضاً باقة من الخدمات مجتمعية والمتمثلة في: «طلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وطلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، تقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وغيرها من الخدمات».

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