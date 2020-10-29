تواصل فعاليات مؤتمر اللغة العربية في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

تواصلت فعاليات مؤتمر اللغة العربية في الشارقة، حيث انعقدت في اليوم الثالث له 6 ندوات تضمنت 34 ورقة بحثية ودراسة تناولت جميعها 3 محاور، هي: التعليم عن بُعد واستراتيجيات تعليم اللغة العربية، ومعلمو اللغة العربية ومتطلبات التعليم عن بُعد، وأفضل الممارسات والتجارب، وشارك في تقديم البحوث والدراسات نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات تدريس وجهات ذات اختصاص في مجال اللغة العربية.

وجاء ذلك بحضور عدد من ذوي الاختصاص ومحبي اللغة العربية عبر برنامج زووم بلغ 2750 مختصاً، وتناولت الأوراق العديد من البحوث والدراسات الميدانية التي تسهم في تطوير تعليم اللغة العربية وتعليمها، منها نماذج لاستراتيجيات تدريس اللغة العربية عن بعد لتحفيز مهارات الإبداع اللغوي وقضايا ومشكلات تعليم اللغة العربية عن بُعد.

وتناول المؤتمر بشكل هادف ودقيق قضية تعلم اللغة العربية عن بعد، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة واستعمالها في التعلم عن بعد، ومدى ملاءمتها لخصائص أنشطة اللغة العربية ومهاراتها المختلفة، كما نجح المؤتمر في تسليط الضوء على أهم استراتيجيات التعليم الحديثة التي يمكن توظيفها في تعليم اللغة العربية عن بعد، وتمكن المتابعين من الاحتكاك ببعضهم البعض، والاستفادة من الخبرات والتجارب فيما بينهم.

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