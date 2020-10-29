شرطة أبوظبي توّعي بالتباعد الاجتماعي

المصدر: أبوظبي- البيان

نفذت شرطة أبوظبي حملة ميدانية بعنوان «نلتزم لنتنصر» لتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات في المناطق السكنية، وشملت الحملة مرتادي المناطق الرملية وخصوصاً منطقة بدع بنت سعود.

وركزت الحملة على كل المناطق في مدينة العين، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تسهم في الحد من انتشار فيروس «كورونا».

وقامت دوريات الشرطة المجتمعية بزيارات ميدانية لعدد من المناطق، للوقوف عن قرب على أية سلوكيات مخالفة من قبل الأشخاص وتقديم النصائح اللازمة لهم، وإلزامهم بمغادرة الأماكن التي يتجمعون بها حفاظاً على الصحة والسلامة العامة.

وشارك في الحملة مديرية شرطة منطقة العين وإدارة الشرطة المجتمعية، دائرة البلديات والنقل وأعضاء من مبادرة «كلنا شرطة».

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