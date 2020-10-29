إطلاق الحملة الخاصة لتطعيم ذوي الشھداء وأسرھم ضد «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مكتب شؤون أسر الشھداء في ديوان ولي عھد أبوظبي، أمس، الحملة الخاصة لتطعيم ذوي شھداء الوطن وأسرھم ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي.

وقال الشيخ خليفة بن طحنون آل نھيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشھداء في ديوان ولي عھد أبوظبي: «إن ھذه الحملة تأتي في إطار الاھتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكيمة لأبنائھا من ذوي الشھداء وأسرھم»، مشيراً إلى المتابعة الدائمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرص سموه على تقديم كافة الخدمات والدعم إلى أسر الشھداء، وتوفير أفضل سبل الحياة الكريمة والمستقرة لھم ضمن ظروف صحية جيدة وبأعلى المقاييس.

وأوضح الشيخ خليفة بن طحنون آل نھيان، أن مكتب شؤون أسر الشھداء بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي ينفذ ھذه الحملة التي تستھدف أسر الشھداء في أرجاء الوطن كافة بھدف تعزيز مناعتھم وحمايتھم والمحافظة على صحتھم وسلامتھم، لإكسابھم المناعة اللازمة لمواجھة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى أن المكتب اتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للحملة التي تنطلق من أبوظبي، وتمتد لتشمل كل مناطق وإمارات الدولة، وذلك ضمن ظروف سھلة وميسرة لأسر الشھداء خلال الحملة.

تفانٍ

وأشاد الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نھيان، بالجھود المبذولة من خط الدفاع الأول، والذين قدموا مثالاً يحتذى في التفاني والإخلاص للوطن، عبر الجھود الحثيثة التي انطلقت من مختلف الجھات الصحية بالدولة، والدور اللافت للكادر الطبي، والذي يمثل نتاجاً لاستثمار دولة الإمارات في القطاع الصحي ودعمھا للعاملين فيه، وھو ما انعكس عبر العديد من المنجزات الصحية التي حققتھا الدولة وفقاً لمختلف المؤشرات الخاصة بذلك.

ومن جانبهم أعرب ذوو الشھداء الأبرار، عن شكرھم وتقديرھم للجھود المبذولة من مكتب شؤون أسر الشھداء، خلال الفترة الماضية التي تضمنت مجموعة من المبادرات التوعوية والأنشطة التثقيفية الھادفة إلى تعريف ذوي الشھداء بفيروس «كورونا» وسبل الوقاية منه، إضافة إلى توضيح الإجراءات الاحترازية التي اتخذتھا الجھات المعنية خلال الفترة الماضية لمواجھته والحد من انتشاره وصولاً لتقديم اللقاح.

ويذكر أن مكتب شوؤن أسر الشھداء كان حريصاً منذ بدء جائحة «كورونا» وانتشار الوباء على التواصل الدائم مع ذوي الشھداء وأسرھم والعمل معھم عن قرب وتمكينھم من مواكبة كل المستجدات المتعلقة بالجائحة.

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