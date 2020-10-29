تطعيمات الإنفلونزا لكبار المواطنين في المنازل بالشارقة

المصدر: الشارقة- وام

وفرت منطقة الشارقة الطبية، بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار السن من المواطنين في المنازل، بما يضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية المتبعة في الدولة لمجابهة (كوفيد 19).

يأتي ذلك ضمن مبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية لكبار المواطنين في المنازل.

وقال محمد عبد الله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية: إنه امتداداً للتعاون المثمر لتقديم خدمات صحية متميزة لكبار المواطنين عقدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في مراكز الرعاية الصحية الأولية بالشارقة عدداً من الورش التدريبية لنحو 100 من الكادر الطبي والتمريضي العاملين بدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة لتطعيم لكبار المواطنين تقديراً لمكانتهم الاجتماعية. وأشار إلى أن المبادرة بدأت من منتصف الشهر الجاري واستهدفت 2358 من كبار السن، وسوف تستمر حتى تغطي كل المستهدفين خلال فترة تستمر على مدار شهرين، مؤكداً حرص منطقة الشارقة الطبية على تعزيز سبل التعاون المشترك مع الشركاء لتحقيق أهداف وزارة الصحة ووقاية المجتمع وتوجهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات الصحية.

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