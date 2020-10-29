77 % نسبة الفصل في الدعاوى الإيجارية بعجمان خلال 9 أشهر

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الدعاوى الإيجارية الواردة إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في عجمان 3900 دعوة إيجارية خلال 9 أشهر، فيما شكلت الدعاوى المفصولة ما نسبته 77% من إجمالي الدعاوى المقدمة.

وقال عيسى محمد الملا، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالإنابة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان: تعمل اللجنة المختصة بالنظر في المنازعات الإيجارية على قدم وساق من أجل استقرار العلاقة الإيجارية بين المستأجرين وملاك العقارات وفق القانون وحفظ حقوق الطرفين.

وأشار إلى استمرارية أعمال اللجنة منذ أن أطلقت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان خدمة التقاضي عن بُعد في قضايا المنازعات الإيجارية، والتي تتيح تحويل جلسات لجنة فض المنازعات إلى القناة المرئية، ويأتي اعتماد الخدمة تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار حرص الدائرة على استمرارية الأعمال في ظل الوضع الراهن والحفاظ على مصالح الملاك والمستأجرين، وتتيح الخدمة سهولة التواصل والاستجابة من قبل المتعاملين وتيسير حضور جميع أطراف النزاع مقارنة بالجلسات التقليدية. وأضاف: تتيح التقنيات المتطورة في الخدمة القيام بإجراءات تنسيق الدعوات للأطراف المعنية والتحقق من إثبات الشخصية للحضور كما توفر الدعم الكامل للأطراف في حال مواجهة أي مشكلة تقنية، بالإضافة إلى عرض مستندات القضية وتسجيل للجلسات المرئية وكذلك تتضمن عرضاً لقائمة الحضور.

ولفت إلى أن غالبية الدعاوى تشير إلى عدم سداد المستحقات الإيجارية والمطالبة بفسخ عقد الإيجار وشدد على أهمية التزام الجميع بقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر كما يتوجب على أصحاب المكاتب العقارية الالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للعلاقة بين المستأجرين وملاك العقارات في الإمارة.

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