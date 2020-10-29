«تخطيط الشارقة» تنال شهادة الأيزو في إدارة نظام الابتكار

المصدر: الشارقة- البيان

حصلت دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة على شهادة الأيزو لإدارة نظام الابتكار ISO 56002:2019، بعد اجتيازها مراحل التدقيق بنجاح وفقاً لمتطلبات مواصفة نظام الابتكار الجديدة، والتي تتبنى أفضل وأحدث الممارسات المتبعة عالمياً في أساليب إدارة الأفكار والابتكار المؤسسي.

وأعرب المهندس خالد بن بطي المهيري، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة التخطيط والمساحة عن فخره لحصول الدائرة على هذه المواصفة المتميزة في مجال الابتكار المؤسسي وإدارة الأفكار، حيث إنها تتميز بتبنيها لأفضل وأحدث الممارسات المتبعة عالمياً في هذا المجال، وتسهم في حال تطبيقها بكفاءة في تحقيق نتائج غير مسبوقة وريادية في العمل العام وخدمة المتعاملين.

حرص

وأكد أن الدائرة تحرص على تعزيز ثقافة الابتكار لدى الموظفين وتطوير بيئة العمل الداعمة والمحفزة لهم، وفقاً لرؤيتها الهادفة إلى تخطيط حضري مبتكر لبيئة عمرانية مستدامة، وإيماناً منها بأن تطوير قدرات رأس المال البشري في مجال الابتكار وتوفير كل الموارد والممكنات للأفراد، وإتاحة الوقت للموظفين للمشاركة في عمليات الابتكار إنما يسهم بشكل مباشر في تطوير الأداء المؤسسي العام للدائرة.

وأشار المهيري إلى أن تطبيق أنظمة إدارة الابتكار الحديثة يسهم في تعزيز ثقافة الابتكار والفكر الإبداعي على المستوى الفردي والمؤسسي، ويؤدي إلى تحديث وتطوير آليات العمل بطرق إبداعية تسهم في الارتقاء بالخدمات بشكل يفوق توقعات المراجعين، وذلك من خلال توظيف سياسات الإبداع والابتكار وتطويع التكنولوجيا، ونشر ثقافة الإبداع بين الأفراد، وتمكينهم لإنجاز أعمالهم بطرق غير تقليدية، بما يتواكب مع توجهات حكومة الشارقة وقيادتها الحكيمة، لنشر وتفعيل مفاهيم التميز والإبداع والجودة في القطاع الحكومي.

التزام

من جهتها، أكدت فاطمة الحصان، مديرة مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بدائرة التخطيط والمساحة، التزام الدائرة بتطبيق نظام إدارة الابتكار وفق مواصفة ISO 56002:2019 على كل الوحدات التنظيمية بمقر الدائرة الرئيسي وكل فروعها بمختلف مدن إدارة الشارقة، مع ضمان إشراك كل الشركاء والفئات المعنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بنظام إدارة الابتكار، مشيرة إلى ربط نظام إدارة الابتكار بالنظام الإدارية المتكامل المطبق بالدائرة.

كما أشارت إلى أن تطبيق مواصفة إدارة نظام الابتكار بالدائرة يعزز من قدرة الدائرة على الالتزام بمبادئ الابتكار والمتمثلة في تحقيق القيمة من الأفكار المطبقة وبناء قادة يركزون على المستقبل، واستثمار الرؤى المستقبلية وتنفيذ الأفكار الرائدة، التي تضمن تكيف الدائرة مع المتغيرات المتلاحقة، وتعزز من قدرتها على تطبيق وإدارة العمل وفق أحدث الأنظمة محلياً وعالمياً.

ولفتت مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والمتابعة إلى أن حصول الدائرة على هذه الشهادة يأتي تعزيزاً لمسيرتها في مجال الابتكار المؤسسي.

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