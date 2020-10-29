176 موظفاً في وزارة الأشغال بالشارقة يحصلون على مزايا بنيان

المصدر: دبي - البيان

قامت بلدية دبي بالتعاون مع وزارة الأشغال في إمارة الشارقة بتوزيع بطاقة بنيان على 176 موظفاً من موظفي الوزارة، وذلك في إطار تجسيد الدائرة لتوجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى توفير سبل السعادة والحياة الكريمة لجميع مواطني الدولة، فضلاً عن حرص الدائرة على تعزيز سبل التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية في الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة.

تعاون

وقالت منال بن يعروف مدير إدارة علاقات المتعاملين والشركاء في البلدية: «تسعى بلدية دبي دائماً إلى مد جسور التعاون مع مختلف الجهات في الدولة لفتح آفاق جديدة في عملية تعزيز سعادة أفراد المجتمع وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية، حيث يأتي توزيع بطاقة بنيان على موظفي وزارة الأشغال بإمارة الشارقة تجسيداً لهذه الجهود».

وأضافت: «تهدف بطاقة بنيان التي أطلقتها بلدية دبي إلى ترسيخ قيم السعادة والإيجابية لدى أفراد المجتمع، والمساهمة في تمكينهم من توفير كافة المتطلبات التي تعزز من جودة حياتهم ورفاهيتهم، حيث تبلورت فكرة بطاقة بنيان من هذا المنطلق، وذلك من خلال توفير أفضل العروض في ما يخص أمور البناء وتجهيز المنزل من كافة النواحي، ودعم مختلف فئات المجتمع مثل المقبلين على الزواج والراغبين في صيانة منازلهم وتجديد وتغيير أثاث المنازل».

موقع

يذكر أنه يمكن الحصول على البطاقة الإلكترونية من خلال زيارة موقع بلدية دبي الإلكتروني وكذلك الاطلاع على جميع الشركات والامتيازات المتاحة للحاصلين على البطاقة، ويجب الإشارة إلى أن هذه البطاقة هي الأولى التي تمنح لكل مواطن من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة فوق الـ18 سنة من دون أي مقابل مادي، وتغطي كافة شرائح المواطنين، سواء كان موظفاً أو متقاعداً أو كبار المواطنين أو ذوي الهمم، والبطاقة سيتم منحها لكل من يطلبها من كافة المواطنين لتسهيل شراء احتياجاتهم من مواد البناء وتجهيزات المنزل، وبأسعار مخفضة، ما يحقق لهم وفراً مالياً جيداً يمكنهم من الاستمتاع بحياتهم، وتعزيز جودة الحياة، حيث يعتبر المنزل من الاحتياجات الأساسية لتكوين أي أسرة، لذا ارتأت البلدية أن تدعم المواطن من خلال توفير تسهيلات وخصومات في مختلف المجالات المرتبطة باحتياجات المنزل مثل (الإضاءة، الديكور والأعمال الفنية، الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، الأثاث، المطابخ وخزائن الحائط، مواد البناء، أحواض السباحة والأدوات الصحية، الصيانة، المصاعد والأنظمة الذكية..الخ).

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز