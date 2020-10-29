محمد بن راشد ومحمد بن زايد: رسول المحبة والتسامح والسلام بُعث رحمة للعالمين

المصدر: دبي - البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن ذكرى مولد نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، خير وبركة وتجديد لمحبته وتذكير بنوره، مشيرين سموهما إلى أن نبينا رسول المحبة والتسامح والسلام بعث رحمة للعالمين.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «في ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.. تجديدٌ لمحبته.. تذكيرٌ بنوره.. اقتداءٌ بسيرته.. وإيمانٌ بأنه بعث رحمة للعالمين.. كل العالمين.. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبداً».

ونشر سموه فيديو يتضمن قصيدة في حب الرسول صلى الله عليه وسلم بدأها سموه قائلاً: «قدوتي نبيي وحبيبي».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «مولده خير وبركة، وبعثته نور وهداية، أتم مكارم الأخلاق، وأرسى بسيرته العطرة أسس حضارة فاضلة ومناهج إنسانية عظيمة، رسول المحبة والتسامح والسلام، سنته ومآثره رحمة لنا وللعالمين، إيماننا وقوتنا وعزنا باتباع هدي سيد الخلق، وفي ذكرى مولده نسأل الله أن يعم الخير والسلام البشرية جمعاء».

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