حمدان وهزاع بن زايد: نستلهم من سيرته العطرة قيم التسامح والتعايش السلمي

المصدر: دبي- البيان

قال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «ذكرى المولد النبوي الشريف، مناسبة نستلهم منها الدروس والعبر من السيرة المباركة لنبينا الكريم، ورسالته العطرة، هي محطة نستحضر فيها القيم الحقيقة لديننا الحنيف، وسماحته، ونهجه في بناء السلام والمحبة والتعايش السلمي بين الأمم، والتراحم والتمسك بالأخلاق الحسنة بين الشعوب».

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»، أمس: «في المولد النبوي الشريف، نعيش القيم السمحة التي زرعها فينا سيد الأنام، النبي الأكرم، محمد صلى الله عليه وسلم، مستلهمين من سيرته العطرة، قيم التسامح والخير ومحبة العلم والمعرفة، ونبذ التعصب والكراهية والجهل، أعاد الله هذا اليوم على البشرية، وقد صارت أكثر محبة وسلاماً وتعايشاً وقبولاً للآخر».

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