800 أسرة مستفيدة من «ياك الفرج» خلال 10 أشهر

المصدر: العين ـ جميلة إسماعيل

قدمت مبادرة «ياك الفرج»، التي تحظى بدعم من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، المساعدة لـ800 أسرة متعففة في مختلف مناطق الدولة خلال 10 أشهر.

وقال محمد الكعبي قائد فريق مبادرة «ياك الفرج» لـ«البيان»: «يؤمن فريق عمل المبادرة بمبدأ ترسيخ المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين، وتفعيل روح التطوع، وخدمة الوطن، حيث قمنا بتوزيع المواد الغذائية وتوفير الأجهزة والأدوات الكهربائية، ودفع إيجارات منازل الأسر المتعففة، إلى جانب الوقوف إلى جانب المرضى ودعمهم، وهناك حالات لعدد من كبار السن المقيمين ساعدناهم في الوصول إلى موطنهم بسلام، إضافة إلى الإفراج عن المحكومين في قضايا مالية من مختلف الجنسيات في الدولة، فوراء كل واحد منهم قصة إنسانية انتهت به إلى السجن، لعدم قدرته على سداد ما عليه من ديون، أو مبالغ مالية، كما قدمنا المساعدة المباشرة لحالات احتاجت إلى التدخل السريع في المستشفيات».

ظروف استثنائية

وأضاف: «نعلم يقيناً بأننا نعيش في ظل ظروف استثنائية تمر بها الإمارات والعالم أجمع، لذا فإن جميع أنشطتنا الإنسانية تتم باتباعنا التعليمات والتوصيات والتي تعد واجباً وطنياً، لمساندة جهود الدولة في مواجهة فيروس كورونا»، داعياً شتى الشرائح المجتمعية من المحسنين والمتبرعين إلى تقديم يد العون والمساعدة لشريحة من السجناء المتعثرين، وتقدير الظروف المالية التي اضطرتهم للبقاء داخل محبسهم، والنظر أيضاً إلى المرضى في المستشفيات الذين يحتاجون إلى دعم مادي وغير ذلك من الحالات الإنسانية في المجتمع والتي منعها التعفف من السؤال.

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