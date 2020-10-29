الإمارات تشارك دول العالم احتفالية تكريم لخط الدفاع الأول

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت وزارة الداخلية، في احتفالية عالمية، بمشاركة 26 دولة، تضمنت تقديم معزوفة خاصة، كبادرة تكريم وتقدير للجهود النبيلة، التي يقوم بها أبطال الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة «كوفيد 19»، وتضحياتهم الإنسانية في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمعات حول العالم.

عرض موحد

وتضمنت المبادرة عرضاً موحداً من هذه الفرق الشرطية، بعزف «مقطوعة مسيرة الانتصار لأوبرا عايدة»، كرسالة شكر وأمل عالمية، وللتأكيد على أن العالم ما زال متحداً، وأن البشرية هي ما يجمعنا معاً، وذلك بمشاركة ممثلي الفرق الموسيقية من دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا، النمسا، البحرين، بروناي، بوركينافاسو، كولومبيا، جمهورية التشيك، غانا، غواتيمالا، ليتوانيا، موريشيوس، إيطاليا، إسرائيل، نيوزيلندا، بيرو، الفلبين، بولندا، البرتغال، السنغال، سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، تايوان، والمملكة المتحدة.

وحرصت وزارة الدخلية، على المشاركة الدولية، وتعزيز علاقاتها العالمية، من خلال المشاركة الفاعلة في الفعاليات والأحداث حول العالم، لا سيما الفعاليات الإنسانية، والتي تعزز من سلامة المجتمعات وأمنها واستقرارها، وذلك إيماناً بأهمية عاملي الخطوط الأمامية بهذه الصورة الإنسانية الفنية، وباللغة الموسيقية، لغة تفاهم الشعوب، لتكون رسالة أمل وثناء وتقدير لهذه الفئة، التي وقفت في خطوط الدفاع الأولى، وعرّضت نفسها للخطر، في سبيل تحقيق الواجب، والإيفاء بالمهام الإنسانية.

فرق مشاركة

ويشار إلى أن الفرق التي شاركت، هي فرقة أكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة – وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وآلات النفخ الموسيقية والطبول بالشرطة الفيدرالية الأسترالية، وفرقة شرطة البحرين، وأوركسترا شرطة كولومبيا، والفرقة المدنية للشرطة الوطنية، غواتيمالا، وشرطة ولاية فانفارا الإيطالية، وشرطة نيو ساوث ويلز، وفرقة شرطة بروناي الملكية، وفرقة حرس القلعة وشرطة جمهورية التشيك، وأوركسترا شرطة فيينا، وفرقة الموسيقى التابعة للشرطة الوطنية، بوركينا فاسو، وفرقة شرطة غانا، وفرقة الشرطة الوطنية الإسرائيلية، وأوركسترا الرياح التابعة لوزارة الداخلية الليتوانية، وفرقة شرطة موريشيوس، وفرقة موسيقى الشرطة الوطنية الفلبينية، والفرقة الرئيسة للموسيقى في شرطة السنغال، وأوركسترا الشرطة السلوفينية، وموسيقى المزامير بشرطة نيوزيلندا، وفرقة الشرطة البولندية، وفرقة شرطة سنغافورة، وأوركسترا الشرطة الوطنية الكورية، وفرقة مزامير شرطة غلاسكو، والفرقة الموسيقية للشرطة الوطنية في بيرو، وفرقة موسيقى الدرك الوطني البرتغالي، وأوركسترا وزارة الداخلية بجمهورية سلوفاكيا، وفرقة موسيقى إدارة شرطة مدينة تايبيه الجديدة.

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