63058 زائراً للنسخة الافتراضية من «ويتيكس 2020»

المصدر: دبي- البيان

اختتمت أمس، فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، ودبي للطاقة الشمسية، الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي، وحقق المعرض الافتراضي ثلاثي الأبعاد المحايد للكربون، إقبالاً واسعاً من العارضين والزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم، حيث استقطب 1076 شركة عارضة من 52 دولة، و63058 زائراً من مختلف أنحاء العالم، وبذلك تكون النسخة الافتراضية ثلاثية الأبعاد من معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020 قد استقطبت أكبر عدد من الزوار في تاريخ المعرض على مدى 22 عاماً.

وأعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، المملوك بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، أمس، عن إطلاقه أول مركز بيانات أخضر في منطقة الشرق الأوسط، خلال فعاليات النسخة الافتراضية من المعرض.

نجاح

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، عن سعادته بنجاح المعرض، وقال: «بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يعد معرض ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، أكبر معرض لتقنيات المياه والطاقة والاستدامة والابتكار في المنطقة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، وبتوجيهات سموه، بضرورة تحويل التحديات إلى فرص، نظمنا المعرض هذا العام، عبر منصة افتراضية ثلاثية الأبعاد، وحقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً، لا سيما أن المنصة المبتكرة، وفرت تجربة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف أنحاء العالم، ويعكس المعرض حرص واهتمام إمارة دبي، بدعم الجهود العالمية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحقيق الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر».

وأكّد معاليه أن إطلاق مركز البيانات الأخضر، يعزز مكانة مورو كمساهم رئيس في الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات، كما يدعم مساعي هيئة كهرباء ومياه دبي في تعزيز مسيرة الاستدامة.

وقال معالي الطاير: «يعد إطلاق أول مركز بيانات أخضر، يعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، ترجمة عملية لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في إطار العمل على تحويل دبي إلى أذكى وأسعد مدينة على وجه الأرض، كما يعد المركز إنجازاً جديداً لمورو، ويتزامن مع هدف مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، لتعزيز مبادرة «تسريع الاقتصاد الدائري 360»، التي وقعت عليها دولة الإمارات، كأول دولة عالمياً بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بهدف تسخير إمكانات الابتكار التكنولوجي والتقنيات المتطورة، لتسريع الاقتصاد الدائري، مع استخدام موارد طبيعية أقل، وتقليل معدلات التلوث لمعالجة قضية تغير المناخ».

مكانة

وأضاف: «تواصل دبي تعزيز مكانتها العالمية الرائدة في قيادة جهود الاستدامة، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية للحلول المستدامة، والتي تتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الحكومية، مثل مئوية الإمارات 2071، والتي تهدف إلى جعل دولة الإمارات، أفضل دولة في العالم، ومبادرة دبي 10X، التي تشكل الإطار الحكومي لتعزيز ريادة دبي في تكنولوجيا المستقبل، وجعلها سباقة بين مدن المستقبل بعشر سنوات، وأهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف للوصول إلى 75 % من القدرة التشغيلية للطاقة الكهربائية في دبي، من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، وهو ما يهدف أيضاً إلى ترسيخ مكانة دبي، مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر».

ويقع مركز البيانات الأخضر الجديد، الحاصل على شهادة «Tier-III» والمعتمد من معهد «أب تايم»، في منطقة اليلايس. ويقدم المركز منتجات وخدمات رقمية، تستخدم تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء (IoT)، والذكاء الاصطناعي (AI).

وتستثمر شركة مورو جهودها، في تقديم أحدث التقنيات والخدمات لمتعامليها، دون أن تغفل مسؤوليتها البيئية والمجتمعية. وسيساعد مركز البيانات الأخضر التابع لـ «مورو»، المتعاملين، على تنفيذ مبادرات الاستدامة الخاصة بهم، وتخفيض انبعاثات مؤسساتهم للكربون إلى الحدود السالبة أو الحياد.

جهود

وتدعم قائمة الحلول التي توفرها مورو، ممارسات ترشيد استهلاك الطاقة، ويعكس مركز البيانات الأخضر الجديد، جهودنا للحد من انبعاثات الكربون، وكذلك تعزيز التدابير والمبادرات الرامية إلى تحقيق الاستدامة البيئية. وعلى الرغم من أن إطلاق مركز البيانات الأخضر، يمثل خطوة فريدة من نوعها في المنطقة، غير أن مسيرتنا نحو التحول الرقمي المستدام، لا تنتهي هنا، حيث إننا نخطط في السنوات المقبلة، لإطلاق العديد من مراكز البيانات الخضراء، والمبادرات النوعية التي ستعزز من مقومات الوصول إلى مستقبل نظيف وأخضر.

ورسخ المعرض مكانته الدولية، كمنصة متكاملة للشركات والمؤسسات العاملة في تقنيات الطاقة والمياه والبيئة، للترويج لمنتجاتها وخدماتها وتقنياتها المبتكرة، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين والمشترين والمهتمين، من مختلف أنحاء العالم، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى التعرف إلى احتياجات السوق، وأبرز المشاريع الحالية والمستقبلية، وفرص المشاركة في مشاريع وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

ندوات وجلسات

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، 102 ندوة وجلسة نقاشية، خلال معرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2020»، بالتعاون مع نخبة من الخبراء والمختصين من كبرى الشركات المحلية والعالمية في قطاعات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والاستدامة والبيئة. وتناولت الموضوعات رقمنة المؤسسات الخدماتية، والعدادات الذكية، وإنترنت الأشياء، والتطبيق الفعال للذكاء الاصطناعي، وأنظمة الطاقة المستقبلية، وتخزين الطاقة، والحلول الذكية لكفاءة واستدامة وترشيد الطاقة، وإعادة تأهيل المباني، وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتقنيات السيارات الكهربائية، والنقل المعتمد على الهيدروجين الأخضر، والحلول المبتكرة لترشيد الاستهلاك والمحافظة على البيئة، وغيرها.

منصة

يشكل ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية، منصة عالمية رائدة، تسلط الضوء على الترابط الحثيث بين الاستدامة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثير التقنيات الإحلالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومجالات البحوث والتطوير لإنتاج الطاقة النظيفة والمياه.

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