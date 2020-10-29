«إمباور» تختتم بنجاح مشاركتها في المعرض

المصدر: دبي - البيان

اختتمت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، بنجاح كبير مشاركتها في الدورة الثانية والعشرين من «ويتيكس 2020» الذي نظمته هيئة كهرباء ومياه دبي كأول معرض افتراضي خال من الكربون ويركز على قطاعات المياه والطاقة والبيئة والاستدامة والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبرعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة كهرباء ومياه دبي.

وشاركت إمباور في الحدث العالمي الذي شهد مشاركة دولية واسعة، كراع استراتيجي إلى جانب مشاركتها ضمن قطاع الطاقة والمرافق، مسلطة الضوء على مكانتها الريادية العالمية كأكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وأظهرت أمام الأعداد الكثيرة من زوار منصتها الافتراضية استراتيجيتها التي تهدف إلى مواجهة القضايا البيئية ومساعدة البلدان الأخرى على تبني حلول أكثر استدامة وفعالية في قطاع تبريد المناطق في جميع أنحاء العالم. وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور» إن مشاركتنا الدائمة في الحدث تأتي انطلاقاً من دور المؤسسة الريادي العالمي كواحدة من كبريات الشركات العاملة على تطوير ونشر أحدث الوسائل التقنية في سوق تبريد المناطق في العالم، هذا غير مشاركتها في وضع الاستراتيجيات العالمية لمواجهة القضايا البيئية ومساعدة الدول الأخرى على تبني حلول أكثر استدامة وفعالية للنهوض بقطاع الطاقة والصناعة.

ولفت إلى نجاح مساعي «إمباور» في صياغة اتفاقات أولية وتفاهمات، وبناء الشراكات، والاطلاع على أحدث التقنيات في قطاع الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، والمشاريع الحالية والمستقبلية في المنطقة والعالم.

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